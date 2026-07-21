So viel casht Koni Laimer jetzt beim FC Bayern

ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer hat sich mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt.

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Wie die Bayern am Montag mitteilten, unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2029. Diesem Schritt war ein monatelanger Poker zwischen dem Salzburger und den Münchnern vorausgegangen. Bereits vor vier Wochen während der Fußball-WM in den USA hatte Laimer den Verbleib mehr oder weniger bestätigt.

Mega-Gehalt

"Für mich ist es etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen", erklärte der österreichische Teamspieler in der Bayern-Mitteilung. "Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben."

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Laimer darf sich damit auch über ein deutliches Gehaltsplus freuen. Wie die BILD berichtet, verdient der Österreicher künftig inklusive Boni bis zu 12 Millionen Euro im Jahr. Bisher waren es "nur" acht Millionen.

Laimer war vor drei Jahren von RB Leipzig an die Isar gewechselt und hat seitdem 136 Pflichtspiele für die Münchner absolviert. Auf der Habenseite stehen in dieser Zeit zwei deutsche Meistertitel sowie je einmal der DFB-Pokal und der Supercup. Er gilt als einer der Schlüsselspieler von Coach Vincent Kompany und kam unter dem Belgier zumeist als Außenverteidiger zum Einsatz.

Glückliche Bayern

Auch die Bayern-Verantwortlichen zeigten sich glücklich. "Wir schätzen Konnys Vielseitigkeit, Leidenschaft und Konstanz enorm. Er ruft beständig seine Qualitäten ab, Saison für Saison, Spiel für Spiel. Er ist ein Vorbild, weil er keinen Ball verloren gibt, sich kontinuierlich weiterentwickelt und auch in der Kabine ein wichtiger Faktor ist", erklärte Sportdirektor Christoph Freund. Sportvorstand Max Eberl fügte hinzu: "Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert."

Der lange Vertragspoker mit Laimer hatte auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf den Plan gerufen. "Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt", sagte Hoeneß Anfang Mai bei DAZN zum Thema Gehalt. Einen Tag nach Ende der Fußball-WM und pünktlich zum Bayern-Trainingsauftakt ist nun alles unter Dach und Fach.