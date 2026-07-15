Olise will zu Real, Bayern hat schon Ersatz

Heißes Transfergerücht um Bayern-Star Michael Olise! Der französische Offensivspieler will den deutschen Rekordmeister angeblich noch in diesem Sommer in Richtung Real Madrid verlassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig: Trotz eines offiziellen Statements der Vereinsführung von Real Madrid bleibt ein möglicher Wechsel von Michael Olise zu den Königlichen ein absolut heißes Thema. Vor rund einem Monat sah sich der spanische Spitzenklub noch zu einer ungewöhnlichen Klarstellung gezwungen.

Damals hieß es vonseiten der Madrilenen offiziell: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte". Doch diese defensiv formulierte Absage war offenbar nicht das letzte Wort in dieser Personalie.

Spanischer Traum im Sommer

Anders als bei anderen Personalien wie etwa Enzo Fernández schlossen die Spanier zukünftige Verhandlungen nicht kategorisch aus. Der Grund dafür scheint nun klar zu sein: Michael Olise möchte am liebsten sofort in diesem Sommer nach Madrid wechseln. Der 24-jährige Franzose zeigt sich fest davon überzeugt, dass die Königlichen für ihn genau die richtige Station sind, um den nächsten großen Karriereschritt zu machen. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber in München sieht man die Situation mit Sorge. Der deutsche Bundesligist versucht zwar seit Wochen, den Vertrag mit dem Angreifer vorzeitig zu verlängern, doch dieser reagiert darauf bislang äußerst zurückhaltend.

Bayern sucht bereits Ersatz

Aufgrund der zähen Verhandlungen bereitet sich die Führungsetage an der Säbener Straße bereits intensiv auf ein mögliches Abschiedsszenario vor. Sportvorstand Max Eberl soll demnach schon bei potenziellen Nachfolgern angeklopft haben. Ein heißer Kandidat auf der Liste des FC Bayern ist Bradley Barcola von Paris St. Germain, zu dem bereits Kontakt hergestellt wurde. Sollte Real Madrid den Transfer von Michael Olise tatsächlich realisieren wollen, müssen die Spanier allerdings sehr tief in die Tasche greifen. Da der Angreifer keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt, gilt eine Ablösesumme unter 200 Millionen Euro als ausgeschlossen. Dem Vernehmen nach zeigt sich Real bereit, bis zu 220 Millionen Euro für die Dienste des Franzosen zu zahlen.