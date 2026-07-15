Nach WM-Aus
Paukenschlag! Ronaldos Hochzeitpläne geplatzt
Vor der WM verriet CR7 in einem Interview private Details über seine Lebensgefährtin Georgina.
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"Habt ihr schon einen Hochzeitstermin geplant?", fragte Moderator Piers Morgen.
Ronaldos klare Ansage: "Noch nicht, wir planen es nach der WM zu tun, mit dem Pokal!"
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Dieser Plan ist aber bekanntlich geplatzt.
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