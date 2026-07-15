Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Nach WM-Aus

Paukenschlag! Ronaldos Hochzeitpläne geplatzt

© Getty Images for MTV
Die WM lief für Superstar Cristiano Ronaldo nicht nach Plan. Im Viertelfinale war gegen Spanien Endstation, das warf auch seine Hochzeitspläne über den Haufen.
OE24 auf Google bevorzugen

Vor der WM verriet CR7 in einem Interview private Details über seine Lebensgefährtin Georgina.

Auch interessant

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Mann (64) verlor über 100.000 Euro an Onlinebtrüger

Gesuchter Drogendealer fliegt bei Kontrolle auf

"Habt ihr schon einen Hochzeitstermin geplant?", fragte Moderator Piers Morgen.

Ronaldos klare Ansage: "Noch nicht, wir planen es nach der WM zu tun, mit dem Pokal!"

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Dieser Plan ist aber bekanntlich geplatzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wegen Messi: Drastische Änderungen vor WM-Halbfinale

Verrückte Bayern-Serie bringt England ins Finale

Schock um Spanien-Superstar Yamal nach Halbfinal-Sieg

WM-Hit: Wie Rangnick Tuchel vor Hip-Hop Szene rettete

Ex-Weltmeister: Frankreich-Stars haben "keinen Bock zu trainieren"

Paukenschlag! Ronaldos Hochzeitpläne geplatzt

England droht zu zerbrechen

Torwart-Legende mit Klartext zu Thomas Tuchel

Trainer-Knall um Zinedine Zidane (54)

Leere Plätze: FIFA-Blamage beim WM-Halbfinale