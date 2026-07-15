Schock um Spanien-Superstar Yamal nach Halbfinal-Sieg

Spaniens Superstar Lamine Yamal wurde nach dem umjubelten Halbfinal-Coup gegen Frankreich Opfer eines versuchten Raubüberfalls.

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Mit erst 19 Jahren ist Lamine Yamal das Aushängeschild von Spaniens WM-Traum. Ein Foul an dem Barcelona-Star, das zu einem Elfmeter führte, leitete am Dienstag den Erfolg der Iberer gegen Frankreich ein.

Doch nach dem Spiel erlebte das Ausnahmetalent bange Minuten. Während er sich in den USA auf den Titel-Coup kommenden Sonntag fokussieren soll, ereilte ihn eine Schock-Nachricht aus seiner Heimat.

Einbrecher versuchten, sich Zugang zu seinem Haus in Katalonien zu verschaffen. Die Verdächtigen wurden dabei erwischt, wie sie das Grundstück in den frühen Morgenstunden ausspioniert haben.

Security griff ein

Zum Glück bemerkte Yamals privat angestellte Securityfirma die Übeltäter und konnte den Einbruch verhindern. Das diebische Duo ergriff die Flucht, wurde dabei allerdings von den Sicherheitskameras aufgenommen.

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Die alarmierte Polizei nahm umgehend die Fahndung auf und ermittelt auf Hochtouren. Doch der Vorfall war nicht der einzige. Auch sein Teamkollege Pau Cubarsi wurde während der Endrunde bereits Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter konnten mit Geld, Juwelen und einer Luxus-Uhr entkommen.