Trainer-Knall um Zinedine Zidane (54)

Kurz nach dem bitteren WM-Aus von Frankreich gegen Spanien sorgt eine Meldung um Ex-Weltmeister Zinedine Zidane für Aufsehen.

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Mit der wohl schlechtesten Leistung bei dieser WM platzte am Dienstag der WM-Traum von Vizeweltmeister Frankreich. Obwohl man am Samstag (ab 23 Uhr, live ServusTV) noch im Spiel um Platz 3 auflaufen wird, gehen nun die Diskussionen los, wie es mit der "L'Equipe Tricolore" nach der Endrunde weitergeht.

Denn während es innerhalb der Mannschaft keinen großen Umbruch gibt und die Superstars, wie Kylian Mbappé, Michael Olise oder Ousmane Dembelé noch viele Jahre vor sich haben, wird Teamchef Didier Deschamps nach 14 Jahren seinen Posten räumen.

In seiner Ära wurde der 57-jährige Weltmeister 2018 und führte die "Grande Nation" insgesamt drei Mal bei WM-Endrunden bis ins Halbfinale. Während des laufenden Turniers musste der Welttrainer des Jahres 2018 zwischenzeitlich in die Heimat reisen, weil seine Mutter verstorben war. Dennoch kehrte er zurück, auch wenn es am Ende nichts mit dem zweiten Titel seiner Laufbahn als Teamchef wurde.

Deal vor Abschluss

Nun geht die Suche nach einem neuen Teamchef los, der die Star-Truppe genauso erfolgreich weiterführen kann. Schon lange vor der Endrunde kursierte immer ein Name. Zinedine Zidane. Der 54-Jährige gehörte gemeinsam mit Deschamps dem Weltmeisterteam 1998 an und konnte als Trainer von Real Madrid unglaubliche drei Mal in Folge die Champions League gewinnen.

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Allerdings ist er seit fünf Jahren ohne Job. Doch das könnte sich nun ändern. Wie unter anderem Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, steht die Unterschrift von "Zizou" als Deschamps-Nachfolger kurz bevor.

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Demnach soll sich Zidane seit letztem Jahr keine Angebote mehr angehört haben, weil er die Nationalmannschaft nach der WM unbedingt übernehmen wollte. Sobald die Verantwortlichen aus den USA zurückkehren, sollen in Frankreich die Verträge unterschrieben werden und die neue Erfolgsära der französischen Nationalmannschaft eingeläutet werden.