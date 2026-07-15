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Leere Plätze: FIFA-Blamage beim WM-Halbfinale

Spanische Fans in roten Trikots jubeln mit Flaggen im Stadion bei einem WM-Halbfinale.
© EPA
Beim Gipfeltreffen zwischen Spanien und Frankreich blieben Plätze leer.
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Was für eine Machtdemonstration des Europameisters! Mit einem 2:0-Sieg im Semifinalkracher gegen Frankreich steht Spanien zum zweiten Mal nach dem Titelgewinn 2010 im WM-Finale. Das Endspiel steigt am Sonntag in New Jersey gegen den Sieger der zweiten Semifinal-Partie zwischen England und Titelverteidiger Argentinien (21 Uhr, ORF1 live).

Nicht ganz voll

Beim Halbfinale in Dallas enttäuschte nicht nur Frankreich, sondern die Zuschauerzahl. 70.176 Zuschauer kamen laut offiziellen Zahlen ins Cowboys Stadium, 70.649 passen eigentlich hinein. Das bedeutet, dass 473 Plätze beim WM-Halbfinale leer blieben.

Der Grund dafür liegt natürlich bei den Ticket-Preisen. Die günstigste Karte lag auf einer Wiederverkaufs-Plattform bei 1.300 Dollar – plus Steuern und Gebühren.

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Highlights: Spanien vs. Frankreich

© ORF

Enttäuschend war zudem auch die Stimmung im Stadion. In Dallas war es erstaunlich still, vor allem die spanischen Anhänger sorgten trotz Machtdemonstration ihrer Mannschaft für praktisch keine Stimmung.

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