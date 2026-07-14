Fans stinksauer! ORF-Stream schon wieder ausgefallen

Der vorletzte WM-Einsatz des ORF sorgte abermals bei den Zuschauern für Ärger.

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Während des packenden WM-Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich fiel der Stream von ORF On mehrmals aus.

Schon während der ersten Halbzeit gab es immer wieder Ruckler und Ausfälle, auch in der zweiten Halbzeit fiel der Stream immer wieder aus.

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Der ORF überträgt dann noch das Finale, das zweite Halbfinale zwischen England und Argentinien sowie das Spiel um Platz 3 läuft auf Servus TV.