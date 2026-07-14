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TV-Blackout

Fans stinksauer! ORF-Stream schon wieder ausgefallen

Drei kämpfen um den Ball in der Luft während eines Spiels im Stadion.
© APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Der vorletzte WM-Einsatz des ORF sorgte abermals bei den Zuschauern für Ärger.
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Während des packenden WM-Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich fiel der Stream von ORF On mehrmals aus.

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Schon während der ersten Halbzeit gab es immer wieder Ruckler und Ausfälle, auch in der zweiten Halbzeit fiel der Stream immer wieder aus.

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Der ORF überträgt dann noch das Finale, das zweite Halbfinale zwischen England und Argentinien sowie das Spiel um Platz 3 läuft auf Servus TV.

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