TV-Blackout
Fans stinksauer! ORF-Stream schon wieder ausgefallen
Während des packenden WM-Halbfinales zwischen Spanien und Frankreich fiel der Stream von ORF On mehrmals aus.
Auch interessant
Schon während der ersten Halbzeit gab es immer wieder Ruckler und Ausfälle, auch in der zweiten Halbzeit fiel der Stream immer wieder aus.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Der ORF überträgt dann noch das Finale, das zweite Halbfinale zwischen England und Argentinien sowie das Spiel um Platz 3 läuft auf Servus TV.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden