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Erster WM-Finalist

2:0 - Magische Spanier lassen Mbappé keine Chance

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Spanische Fußballspieler jubeln ausgelassen nach einem Tor im Stadion bei der WM 2026 in Dallas.
© Getty Images
Spanien hat mit einem klaren 2:0-Sieg im Halbfinale die Titelträume von Frankreich platzen lassen. Kylian Mbappé & Co. erleben ausgerechnet am französischen Nationalfeiertag eine der bittersten Niederlagen.
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Was für eine Machtdemonstration des Europameisters! Mit einem 2:0-Sieg im Semifinalkracher gegen Frankreich steht Spanien zum zweiten Mal nach dem Titelgewinn 2010 im WM-Finale. Das Endspiel steigt am Sonntag New Jersey gegen den Sieger der zweiten Semifinal-Partie zwischen England und Titelverteidiger Argentinien (21 Uhr, ORF1 live).

22. Minute: 1:0 durch  Oyarzabal per Elfer

Die 20. Minute im Dallas Stadium. Cucurella-Flanke, Digne versucht vor dem heranstürmenden Yamal zu klären und erwischt den Youngster im Strafraum. Elfmeter!

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Oyarzabal, der schon im Sechzehntelfinale beim 3:0 gegen Österreich im Doppelpack getroffen hatte, übernimmt die Verantwortung und lässt Frankreich-Goalie Maignan keine Chance – 1:0 (22.).

Damit müssen die Franzosen erstmals bei dieser WM einem Rückstand hinterherlaufen. Die siegverwöhnte Truppe von Didier Deschamps, bekommt auch nach der Pause kaum Zugriff auf die Partie. Auch der für Barcola gebrachte Doué (58.) kann das Steuer nicht herumreißen.

Porro-Tor zum 2:0 gibt Frankreich den Rest

Im Gegenteil: Außenverteidiger Porro, Torschütze zum 2:0 gegen Österreich, erhöht nach Doppelpass mit Olmo auf 2:0 (58.). Fast steht es 3:0, doch Yamal war im Abseits (61.). Erst in der 67. Minute kommt Mbappé an der Strafraumgrenze zur ersten echten Chance – Cucurella lenkt den Schuss am Tor vorbei. Die größte Frankreich-Chance vergibt Doué (81.). In der Schlussphase rempelt Mbappé im Frust Spanien-Goalie Simon, bekommt aber "nur" Gelb.

Spanien gegen Frankreich

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Für Frankreich wurde La Roja zur roten Furie. "Es gibt nichts Schlimmeres, als gegen diese Mannschaft zu verteidigen", analysierte ORF-Experte Andreas Herzog treffend.

Nach den Semifinal-Partien bei der EM 2024 und dem Nations-League-Halbfinale 2025 ging das dritte Halbfinal-Duell in Folge verloren. Und Spanien schwebt nach einer durchwachsenen WM plötzlich auf Wolke sieben.

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