ORF-Panne! Kommentator kennt DIESE Legende nicht

Kein Tag bei der WM vergeht ohne ORF-Panne! Diesmal erwischte es Kommentator Thomas König. Er kannte UFC-Legende Bruce Buffer nicht.

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"IIIIIT'S TIIIIME!", schallt es vor jedem großen UFC-Kampf - der legendäre Ansager Bruce Buffer ist ein internationaler Superstar obwohl er selbst nicht im Käfig kämpft.

Der 69-Jährige war auch vor dem Kracher-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien im "Schreihals"-Einsatz, als er gemeinsam mit den Cheerleadern der Dallas Cowboys den 71.000 Fans einheizte.

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ORF-Kommentator Thomas König ist wohl kein großer Kampfsport-Fan: "Hier ist das Promo-Team der Dallas Cowboys noch am Werk."

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Klingelt es beim Namen Buffer? Bruce ist der Halbbruder des noch bekannteren Box- und Wrestling-Ringsprechers Michael Buffer, der mit seinem "Let's get Ready to Ruuuuumble!" Weltruhm erreicht hat.