Spanien-Star provoziert Frankreich vor Halbfinal-Kracher

Eiskalte Provokation vor dem WM-Halbfinale! Spanien-Superstar Lamine Yamal häkelt Frankreich auf Instagram.

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Fast genau vor einem Jahr besiegte Spanien Frankreich in der Nations League mit 5:4 - zwischenzeitlich Stand es sogar 5:1 für die Furia Roja.

Genau von diesem Spielstand und seinem Torjubel postete der 19-Jährige in seiner Instagram-Story - nur wenige Stunden vor Ankick des WM-Halbfinales.

© Instagram

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