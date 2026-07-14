Frecher Lamine Yamal
Spanien-Star provoziert Frankreich vor Halbfinal-Kracher
Fast genau vor einem Jahr besiegte Spanien Frankreich in der Nations League mit 5:4 - zwischenzeitlich Stand es sogar 5:1 für die Furia Roja.
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Genau von diesem Spielstand und seinem Torjubel postete der 19-Jährige in seiner Instagram-Story - nur wenige Stunden vor Ankick des WM-Halbfinales.
Ob das den Franzosen so schmeckt? Ab 21 Uhr geht's los mit dem absoluten Giganten-Duell: Hier bei uns im Live-Ticker!
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