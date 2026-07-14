Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Frecher Lamine Yamal

Spanien-Star provoziert Frankreich vor Halbfinal-Kracher

© APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Eiskalte Provokation vor dem WM-Halbfinale! Spanien-Superstar Lamine Yamal häkelt Frankreich auf Instagram.
OE24 auf Google bevorzugen

Fast genau vor einem Jahr besiegte Spanien Frankreich in der Nations League mit 5:4 - zwischenzeitlich Stand es sogar 5:1 für die Furia Roja.

Auch interessant

FIFA-Hammer: Finale wird zur "Mission Impossible"

FBI zittert vor England gegen Argentinien

Cara Delevingne als erste Lesbe am Playboy-Cover

Genau von diesem Spielstand und seinem Torjubel postete der 19-Jährige in seiner Instagram-Story - nur wenige Stunden vor Ankick des WM-Halbfinales.

© Instagram

Ob das den Franzosen so schmeckt? Ab 21 Uhr geht's los mit dem absoluten Giganten-Duell: Hier bei uns im Live-Ticker!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Adele Neuhauser: Nackt-Auftritt im Tatort

FBI zittert vor England gegen Argentinien

Landbauer: Ungarn als Vorbild in Asylfrage

ORF-Geheimberichte: Stiftungsräte müssen Handy abgeben

Das neue Leben der 9/11-Frau

Nach Trump-Skandal: Balogun bricht Schweigen

Top-Quote für oe24.TV: 187.000 Zuseher bei Cap - Westenthaler

FIFA-Hammer: Finale wird zur "Mission Impossible"

Spanien-Star provoziert Frankreich vor Halbfinal-Kracher

FIFA-Aufstand: ER soll Gianni Infantino ablösen