Yamals souveräne Reaktion auf Rajoy-Rassismus

Spaniens Jungstar Lamine Yamal hat im Vorfeld des WM-Halbfinales gegen Frankreich besonnen auf eine rassistische Bemerkung des früheren spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy reagiert.

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Rajoy hatte in einem Zeitungsbeitrag behauptet, dass im Kader des Gegners keine Franzosen stünden, was in beiden Ländern auf scharfe Ablehnung stieß.

Fußball bewirke Integration

Der an seinem 19. Geburtstag befragte Yamal, der als Sohn eines marokkanischen Vaters und einer äquatorialguineischen Mutter in einem Vorort von Barcelona geboren wurde, stellte in seiner Antwort jedoch bewusst die verbindende Kraft des Sports in den Fokus. Er betonte nachdrücklich, dass der Fußball vor allem Integration bewirken könne und sowohl Frankreich als auch Spanien dafür hervorragende Beispiele seien.

Anstatt Rajoys Worten weiteres Gewicht zu verleihen, stellte der Flügelspieler klar, dass es im Fußball genau um dieses Miteinander gehe und nicht darum, die Aussagen anderer Menschen zu diskutieren. Kurz vor einem der schönsten Spiele einer Weltmeisterschaft sei ohnehin nicht der richtige Moment für derartige Debatten. Flankiert wurde Yamals integrative Haltung von Frankreichs Mittelfeldspieler Warren Zaïre-Emery, der auf Nachfrage erklärte, dass die vielfältigen Hintergründe der Spieler schlichtweg das Land widerspiegeln würden und am Ende einzig zähle, dass man eine vereinte Mannschaft sei.