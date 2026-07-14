Olise: Makelele riet Real Madrid früh zum Bayern-Star

Der ehemalige französische Nationalspieler und Ex-Profi von Real Madrid, Claude Makelele, hat sich im Gespräch mit Marca in den höchsten Tönen über Michael Olise geäußert.

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Wie er am Vorabend des WM-Halbfinals verriet, habe er Real-Präsident Florentino Perez bereits frühzeitig geraten, den Offensivspieler nach Madrid zu holen – noch bevor dieser beim FC Bayern München und in der französischen Nationalmannschaft seinen endgültigen Durchbruch feierte. Für Makelele ist Olise der eine Spieler, für den er bedenkenlos das gesamte verfügbare Transferbudget ausgeben würde.

Olise erinnere an Messi

Der heutige Fußballexperte schwärmt von der außergewöhnlichen Spielweise des Bayern-Profis, die ihm die Freude am Fußballschauen und das Flair der Kindheit zurückbringe. Olise verkörpere pures Talent, Freiheit, Qualität und Effizienz. Sobald er auf dem Platz stehe, strahle er eine ständige Unberechenbarkeit aus, die Makelele sogar an die unvorhersehbaren Momente eines Lionel Messi erinnert. Auch Mitspieler wie Kylian Mbappe wüssten genau, dass Olise Pässe in Räume spielen könne, die für andere gar nicht erst sichtbar seien. Diese besondere Technik und überragende Spielübersicht machen ihn für Makelele zu einem Sinnbild des modernen Fußballs, der die Fans zum Träumen bringt.

Trotz seiner enormen Begeisterung weigert sich der Ex-Madrilene jedoch, Olise direkt mit anderen jungen Superstars wie Jude Bellingham zu vergleichen. Seine Philosophie sei es, herausragende Talente nicht aneinander zu messen, sondern jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich völlig individuell zu entfalten und seine eigene Geschichte im Fußball zu schreiben.