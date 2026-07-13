Fussball
TV
E-Paper
Sport

WM-Teilnehmer

Arne Slot Top-Kandidat auf Teamchef-Posten

© Getty Images
Der FC Liverpool hat nun den Weg für Arne Slot geebnet, ein neues Team zu übernehmen. Der Premier-League-Sieger von 2025 soll die niederländische Nationalmannschaft übernehmen.
OE24 auf Google bevorzugen

Arne Slot wurde nach einer enttäuschenden Saison beim FC Liverpool entlassen. Derzeit bekommt er eine sehr hohe Entschädigung vom Verein ausgezahlt. Doch die "Reds" haben einen wichtigen Weg eingeschlagen, um Slot zu ermöglichen, einen neuen Job anzunehmen.

Auch interessant

70 Millionen! Transfer-Wende bei Schweiz-Shootingstar

2,74 Milliarden Euro: Der teuerste WM-Hit aller Zeiten

WSG Tirol holt Ex-Teamspieler Husein Balic ablösefrei nach Tirol

Laut der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" soll Slot die niederländische Nationalmannschaft übernehmen. Die "Elfta" ist bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale an Marokko im Elfmeterschießen gescheitert. Nach der Partie trat Ronald Koeman als Teamchef zurück. Nun soll Slot die Niederländer auf die richtige Spur bringen.

Besondere Lösung

Die meisten Trainer in England nehmen keinen neuen Job an und lassen sich ihr restliches Gehalt auszahlen. Bei Slot besteht diese Möglichkeit ebenfalls. Der Niederländer hat in seiner ersten Liverpool-Saison rund 8 Millionen Euro pro Jahr verdient. Nach der erfolgreichen Meisterschaft erhielt er eine Gehaltserhöhung. Slot soll laut Berichten rund 30 Millionen Euro mit seinem Dreijahresvertrag bekommen, obwohl er vor seinem dritten Jahr entlassen wurde.

Nun hat Liverpool eine Idee, wie sie Geld sparen können. Sie würden Slots zukünftiges Gehalt bei der niederländischen Nationalmannschaft im ersten Jahr aufstocken. Damit würde er gleich viel verdienen wie bei den "Reds". Liverpool würde mit dieser Lösung mehrere Millionen Euro sparen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Arne Slot Top-Kandidat auf Teamchef-Posten

Für diese Nationen kann Cristiano Ronaldo Jr. spielen

70 Millionen! Transfer-Wende bei Schweiz-Shootingstar

Fan-Eskalation bei Testspiel in Linz

Überraschende Wende: Neuer Red-Bull-Knall um Jürgen Klopp

Trainer-Knall: Guardiola wird Teamchef

Dieses Model ist Erling Haalands Doppelgängerin

Barcelona-Boss bestätigt Adeyemi-Wechsel

2,74 Milliarden Euro: Der teuerste WM-Hit aller Zeiten

WSG Tirol holt Ex-Teamspieler Husein Balic ablösefrei nach Tirol