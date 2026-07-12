Für diese Nationen kann Cristiano Ronaldo Jr. spielen

Vor kurzem feierte Cristiano Ronaldo Jr. seinen 16. Geburtstag. Der Sohn vom fünffachen Champions-League-Sieger steht demnächst vor einem Dilemma. Er ist nämlich gleich für fünf Nationen spielberechtigt.

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Der 16-jährige Cristiano Ronaldo Jr. hat schon seine ersten U15- und U16-Nationalspiele für Portugal absolviert. Jedoch bedeutet dies nicht, dass er in die Fußstapfen seines Vaters Cristiano Ronaldo treten muss. Der Junior darf laut Journalist Calum Ritchie von "GiveMeSport" für weitere vier Nationen spielen.

Cristiano Ronaldo Jr. hat durch seinen Geburtsort die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Er wurde in La Mesa, Kalifornien, geboren. Ebenfalls besitzt der älteste Sohn von Cristiano Ronaldo den spanischen Pass, da er dort länger als drei Jahre gelebt hat. Der 16-Jährige lebte von seiner Geburt 2010 bis 2018 in Madrid. Damals verließ sein Vater Real Madrid und wechselte zu Juventus Turin.

Eine überraschende Nation dabei

Zusätzlich besteht für ihn die Möglichkeit, England zu vertreten. Cristiano Ronaldo spielte zweimal für Manchester United. Seine erste Phase bei den "Red Devils" ging von 2003 bis 2009 und seine zweite von 2021 bis 2022. Somit könnte er die britische Staatsbürgerschaft beantragen und für die "Three Lions" spielen.

Überraschender ist die nächste Nation. Wie sein Vater kann sich der Junior für Kap Verde entscheiden. Seine biologische Großmutter, Maria Dolores dos Santos Aveiro, ist nämlich von dort. Der Inselstaat nahm dieses Jahr zum ersten Mal bei einer WM teil.

Derzeit denkt Cristiano Ronaldo Jr. über seine nächsten Schritte. Er konnte bisher in einigen der renommiertesten Jugendakademien spielen und seine Fähigkeiten verfeinern. Körperlich hat der Junior seinen Vater übertroffen. Er ist nämlich mit etwa 1,90 Meter größer als Cristiano Ronaldo mit 1,87 Meter. Für wen Cristiano Ronaldo Jr. bei den kommenden WMs spielen wird, bleibt weiterhin offen.