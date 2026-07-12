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Mitarbeiter verletzt

Fan-Eskalation bei Testspiel in Linz

Blick ins Hofmann Personal Stadion in Linz vor einem Fußballspiel.
© APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER
Bei einem Testspiel in Linz ist es zu unschönen Szenen gekommen. Eine große Gruppe aggressiver Fußballfans stürmte den Eingangsbereich und verletzte dabei einen Stadion-Mitarbeiter.
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Am Samstagabend kam es vor dem Testspiel zwischen dem türkischen Klub Fenerbahce Istanbul und dem polnischen Verein Pogon Settin (Endstand 4:0) im Hoffmann Personal Stadion in Linz zu einer heftigen Eskalation. Gegen 17.40 Uhr, noch vor Anpfiff der Partie, stürmten etwa 60 bis 70 Fußballfans unerlaubt den Einlassbereich an der Donaulände.

Die Menge stürmte auf die Zugänge zu und durchbrach gewaltsam das erste Absperrgitter. Dabei stieß ein 29-jähriger Fußballfan aus Wien einen Mitarbeiter des Stadions, der ihm beim Absperrgitter im Weg stand, beiseite. Der Mann stürzte in Folge der Attacke zu Boden und zog sich dabei Verletzungen zu. Durch diesen Vorfall gelang es den herandrängenden Fans, auch das zweite Absperrgitter zu überwinden.

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Verdächtiger Fan rasch ausgeforscht

Im Zuge des massiven Ansturms wurde ein weiterer Mitarbeiter zu Boden gestoßen. Dieser blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. Die Polizei wurde umgehend über den Vorfall verständigt und schritt ein. Der verdächtige 29-jährige Fußballfan aus Wien konnte bereits rasch ausgeforscht werden. Weitere Ermittlungen der Behörden zu den genauen Umständen laufen derzeit.

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