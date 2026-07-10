Fussball
TV
E-Paper
Sport

Samba-Star

Bayern-Coup: "Neuer Ronaldinho" im Anflug

OR
von
Ein Mann mit Handy steht vor dem Mannschaftsbus des FC Bayern München.
© FC Bayern via Getty Images
Der FC Bayern München bastelt derzeit an einem Transfer-Coup in Brasilien
OE24 auf Google bevorzugen

Der FC Bayern hat seine ersten zwei großen Sommer-Transfers mit Ismail Saibari und Nathaniel Brown bereits abgeschlossen. Öffentlich wurde stets kommuniziert, dass weitere Transfer-Kracher erst folgen, wenn bereits vorhandene Kader-Spieler verkauft werden.

Auch interessant

Abgang fix: Team-Held Schlager verlässt Salzburg

FC Bayern führt kontroverse Änderung ein

Millionen-Deal: So viel soll Klopp beim DFB kassieren

Doch nun macht ein Bericht die Runde, dass Sport-Vorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund um einen ganz besonderen Spieler buhlen.

Laut dem brasilianischen Portal "FlaBase" beobachtet man derzeit den 15-jährigen Brasilianer Kaua Pavuna, der in der Nachwuchsabteilung von Flamengo unter Vertrag steht.

Erste Gespräche

Es soll auch bereits erste Gespräche mit seinen Beratern gegeben haben. Das Interesse dürfte so groß sein, dass die Familie Pavuna bei einem Europa-Aufenthalt auch nach München kommen wird, um sich über den Bayern-Plan mit dem Spross der Familie zu informieren.

In seiner Heimat vergleicht man seine Art, mit dem Ball umzugehen, bereits mit niemand Geringeren als Weltmeister Ronaldinho. Allerdings droht den Münchnern ein Transfer-Kampf um die Gunst des Ausnahmetalents. Denn auch Manchester City und der FC Arsenal sollen Interesse haben, den Samba-Teenie unter Vertrag zu nehmen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Knalleffekt: FC Bayern wirft Trainer raus

BVB-Abschied! Barca will Ex-Bullen unbedingt

FC Bayern führt kontroverse Änderung ein

Bayern-Coup: "Neuer Ronaldinho" im Anflug

Englands Mega-Stadion: Standort bestätigt

Arnautovic-Hammer nach Tränen-Aus bei der WM

Salzburger Transfer-Bombe steht bevor

Fußball-Kracher: Real Madrid spielt in Klagenfurt

Im Privatflieger! Klopp enthüllt geheimen Mbappé-Poker

Abgang fix: Team-Held Schlager verlässt Salzburg