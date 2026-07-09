Neuer Coach
Millionen-Deal: So viel soll Klopp beim DFB kassieren
Der Countdown für das neue Engagement läuft bereits auf Hochtouren. Am Wochenende fliegen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Boss Hans-Joachim Watzke nach New York, um den Deal mit Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp endgültig zu fixieren. Klopp ist derzeit bei der Weltmeisterschaft als Experte für MagentaTV im Einsatz und hat sein Quartier in der US-Metropole. Zum Wochenanfang wird auch Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff in den USA erwartet, um finale Details zu besprechen. Die Verträge sollen laut "Bild"-Bericht nach der Rückkehr aller Parteien unterzeichnet werden. Der erste offizielle Auftritt des neuen Coaches folgt höchstwahrscheinlich beim Supercup am Samstag, 22. August, 20.30 Uhr, wenn Borussia Dortmund auf den FC Bayern trifft.
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Millionen-Gehalt und lange Laufzeit
Finanziell wird bei den Verhandlungen kaum gepokert. Der 59-Jährige soll laut "Bild" pro Jahr minimal mehr verdienen als sein Vorgänger Julian Nagelsmann, der auf bis zu sieben Millionen Euro kam. Über die gesamte vierjährige Laufzeit bis einschließlich der WM 2030 bringt der Kontrakt demnach knapp unter 30 Millionen Euro ein. Für den Coach ist die Aufgabe eine Herzenssache, da es ihm um den deutschen Fußball geht. Red Bull erhält trotz eines bis 2029 laufenden Vertrages keine Ablösesumme, da Klopp dem Unternehmen weiterhin als Werbebotschafter erhalten bleibt. Auch seine privaten Werbepartner wie die Deutsche Vermögensberatung sollen bestehen bleiben, während sein auslaufender Vertrag mit Adidas nach der WM nicht verlängert wird. Mit den DFB-Partnern Volkswagen, Zalando und Nike kommt sich Klopp nicht in die Quere.
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