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Vor England-Kracher

Hotel-Ärger für Erling Haaland

Ein Fußballspieler mit Sonnenbrille steigt in einen Bus mit norwegischer Flagge und Hyundai-Logo.
© APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Nach nur einer Nacht suchten die Wikinger das Weite.
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Norwegens Fußball-Nationalteam hat vor dem WM-Viertelfinale gegen England das Hotel gewechselt. "Es gab einige Dinge, die hätten besser laufen können, und wir haben sie behoben. Einfach um uns bestmöglich auf ein wichtiges Spiel vorzubereiten", sagte Kapitän Martin Ödegaard norwegischen Medienberichten zufolge. Die Skandinavier treffen am Samstag in Miami auf England. Ursprünglich seien sie außerhalb von Miami in Fort Lauderdale untergebracht gewesen, hieß es.

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Das Nachrichtenportal "VG" berichtete, dass die ursprüngliche Unterkunft von einer großen Baustelle und einer stark befahrenen Straße umgeben sei. Es habe "insgesamt zu viele Kleinigkeiten" gegeben, wurde Trainer Stale Solbakken zitiert. Unter anderem wollte das Team demnach gerne einen gemeinsamen Aufenthalts- und Besprechungsräume haben. "Es ist nicht so, dass man dort nicht wohnen könnte, aber wir sollten ein Team sein, zusammenhalten und eine Einheit bilden", sagte Solbakken.

Gerüchte über eine angebliche Krankheitswelle in der norwegischen Mannschaft moderierte Solbakken unterdessen ab. Alle Spieler stünden derzeit zur Verfügung. Im Betreuerstab gebe es vereinzelte Krankheitsfälle. Die Berichte diverser englischer Medien seien aber übertrieben gewesen, meinte er.

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