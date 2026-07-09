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Sensationsdeal: Rad-Hammer um Felix Gall

Radrennfahrer mit blauem Trikot fährt beim Zieleinlauf eines Rennens, Zuschauer im Hintergrund.
© GEPA pictures/ David Geieregger
Der Teamwechsel von Österreichs Radstars Felix Gall und Gregor Mühlberger ist offenbar beschlossene Sache.
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Wie der ORF berichtet, werden beide Profis nach Saisonende das französische Team Decathlon AG2R La Mondiale verlassen und zum deutschen Rennstall Lidl-Trek wechseln. Dort treffen sie unter anderem auf die beiden Österreicher Bernhard Eisel als sportlichen Leiter und Thomas Rohregger als Head of Cycling. Offiziell dürfen Transfers allerdings erst ab 1. August bekannt gegeben werden.

Ein junger Mann im Decathlon-Radtrikot lächelt in die Kamera.
LIENZ,AUSTRIA,19.JUN.26 - CYCLING - Giro d Italia 2026, reception Felix Gall. Image shows Felix Gall (AUT). Photo: GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures

Duo sorgte für Furore

Die Spekulationen um Gall halten sich bereits seit Monaten. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus, wodurch ein Wechsel möglich wurde. Mühlberger war erst heuer zu Decathlon gewechselt, um als Edelhelfer an der Seite seines Landsmannes zu fahren. Mit Galls Abschied war laut ORF auch sein Wechsel praktisch vorgezeichnet.

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Sportlich sorgte das Duo beim Giro d'Italia für Furore. Mühlberger unterstützte Gall maßgeblich auf dem Weg zum sensationellen zweiten Gesamtrang und fuhr selbst als Helfer auf den starken 15. Platz der Gesamtwertung. Zuletzt unterstrich der Niederösterreicher seine Form mit dem Auftaktsieg bei der Tour of Austria.

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