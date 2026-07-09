Alles fix
Sensationsdeal: Rad-Hammer um Felix Gall
Wie der ORF berichtet, werden beide Profis nach Saisonende das französische Team Decathlon AG2R La Mondiale verlassen und zum deutschen Rennstall Lidl-Trek wechseln. Dort treffen sie unter anderem auf die beiden Österreicher Bernhard Eisel als sportlichen Leiter und Thomas Rohregger als Head of Cycling. Offiziell dürfen Transfers allerdings erst ab 1. August bekannt gegeben werden.
Duo sorgte für Furore
Die Spekulationen um Gall halten sich bereits seit Monaten. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus, wodurch ein Wechsel möglich wurde. Mühlberger war erst heuer zu Decathlon gewechselt, um als Edelhelfer an der Seite seines Landsmannes zu fahren. Mit Galls Abschied war laut ORF auch sein Wechsel praktisch vorgezeichnet.
Auch interessant
Sportlich sorgte das Duo beim Giro d'Italia für Furore. Mühlberger unterstützte Gall maßgeblich auf dem Weg zum sensationellen zweiten Gesamtrang und fuhr selbst als Helfer auf den starken 15. Platz der Gesamtwertung. Zuletzt unterstrich der Niederösterreicher seine Form mit dem Auftaktsieg bei der Tour of Austria.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden