Knall um Giro-Held Gall Radstar fix bei Lidl-Trek

Der Giro-Sensationszweite Felix Gall wechselt zum deutschen Millionenteam Lidl-Trek und nimmt Edelhelfer Gregor Mühlberger gleich mit.

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Am Rande der Tour of Austria, wo Gregor Mühlberger am Mittwoch die Auftakt-Etappe von Graz nach Gamlitz gewann, sickerte via ORF durch: Die zurzeit besten Radprofis des Landes werden ab 2027 für Lidl-Trek in die Pedale treten.

2027 will Gall Tour-de-France-Podest jagen

Damit bekommt der Giro-Zweite Felix Gall die Chance, im kommenden Jahr um das Podest bei der Tour de France zu fahren - und zwar als Kapitän. Unterstützung bekommt er von Edelhelfer Gregor Mühlberger, der ebenfalls von Decathlon zu Lidl-Trek wechselt.

Bei Decathlon, wo Galls Vertrag mit Jahresende ausläuft, müsste der Wahl-Salzburger bei der Frankreich-Rundfahrt für das französische Supertalent Paul Seixas (19) in die Pedale treten.

Bei Lidl-Trek mit dem ehemaligen rot-weiß-roten Radprofi Bernhard Eisel als sportlichem Leiter und mit Thomas Rohregger im Management, wird Gall in Zukunft alle Rechte haben.

Offiziell soll alles am 1. August werden - dann öffnet sich das Transferfenster.