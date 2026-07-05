Sieg in Berlin
45:7 - Vikings marschieren weiter durch Europa
Nach der langen Anreise nach Berlin präsentierten sich die Wiener von Beginn an voll fokussiert. Vor allem das Laufspiel der Vikings war an diesem Tag eine Klasse für sich und stellte die Berliner Defense vor unlösbare Aufgaben.
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Pajarinen mit 94 Yards und zwei Touchdowns, Wiesigstrauch mit 75 Yards und ebenfalls zwei Touchdowns sowie Schütz mit 39 Yards und einem Touchdown scorten in perfekter Harmonie. Die Offensive Line der Wiener leistete dabei Schwerstarbeit und ebnete den Runningbacks immer wieder den Weg in die Endzone.
Quarterback Ben Holmes glänzt mit Traum-Quote
Auch durch die Luft ließen die Wikinger nichts anbrennen. Quarterback Ben Holmes zeigte eine fehlerfreie Leistung, kam auf starke 259 Passing Yards und brachte sensationelle 72,41 Prozent seiner Pässe an den Mann.
Holmes und der im vierten Viertel eingewechselte Nico Hrouda bedienten insgesamt neun verschiedene Receiver, was die Unberechenbarkeit des Wiener Angriffs unterstrich. Die Defense der Vikings stand dem in nichts nach, erzwang wichtige Sacks sowie Interceptions und ließ Berlin zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen.
Nach diesem souveränen Auswärtsauftritt wartet am kommenden Samstag, dem 11. Juli, das nächste Highlight vor heimischem Publikum. Die Vikings empfangen das französische Franchise Paris Lights und wollen den nächsten Schritt in Richtung Playoffs machen.
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