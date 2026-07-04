36:25 - Vikings gewinnen Derby-Krimi

Die Vienna Vikings stehen nach einem packenden 36:25-Sieg gegen die Knights im AFL-Halbfinale.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei perfektem Football-Wetter kam es am Helfort-Platz im Westen Wiens zum Derby-Kracher zwischen den Knights und Vikings. Die Gäste aus Simmering setzten sich am Ende mit Quarterback-Sorgen durch.

Zu Beginn des Spiels gaben die Ritter den Ton an und gingen auch schnell in Führung. Doch die Vikings gaben gegen die beste Offense der Liga nicht auf. Die erste Hälfte war eine wahre Defense-Schlacht mit leichtem Vorteil für die Knights.

Die Wikinger mussten verletzungsbedingt den Verlust von Quarterback Michael Szabo verkraften, konnten das Spiel aber dennoch offen halten. Ersatzmann Rudolf Frey lieferte auch dank eines starken Laufspiels von Patrick-Leon Welte ab. Vor allem im Schlussviertel spielte der Vikings-Running-Back groß auf und brachte sein Team in Führung.

Interceptions entscheiden Spiel

Dem gegenüber war Knights-Spielmacher Chad Jeffries, der nach fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen auch zwei Interceptions in den letzten Minuten warf, wodurch das Spiel entschieden war.

Vikings Knights © Roman Stoiber

"Wir mussten heuer so viel einstecken, haben erneut einen Quarterback verloren und es dennoch geschafft", jubelte Vikings-Coach Benjamin Sobotka nach Schlusspfiff, auf den nun das nächste Derby wartet. Im Halbfinale kommenden Samstag kommt es zum Klassiker gegen die Danube Dragons. "Das ist definitiv das wichtigere Derby, wir werden wieder alles geben und wollen auch in den Austrian Bowl einziehen", so Sobotka weiter.

Seitens der Knights ging man erhobenen Hauptes vom Platz. "Wir wollten uns dieses Jahr Respekt verdienen und das haben wir uns verdient", zeigte sich Sportdirektor Michael Hinterwirth-Haider nach dem Spiel dennoch zufrieden. Auch sein Head Coach Ivan Zifko war mit der Saison inklusive Play-off-Aufstieg höchst zufrieden: "Niemand hat uns das vor der Saison zugetraut. Doch wir waren da und es war erst das erste Jahr."

Giants mit Statement

Während es in dem einen Halbfinale nun zum nächsten Derby kommt, treffen im zweiten Halbfinale die Graz Giants auf die Prague Black Panthers.

Die Steirer feierten gegen die Salzburg Ducks einen 70:19-Kanter-Sieg.