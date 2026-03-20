AFL startet nach Titel- Wirbel wieder neu durch

Liga-Auftakt am 28. März mit ambitionierten Liga-Neulinge.

Nachdem der Austrian Bowl 2025 am Grünen Tisch zugunsten der Danube Dragons entschieden wurde, startet die Austrian Football League heuer neu durch. Zum Auftakt treffen am 28. März die Dragons auf den vermeintlichen Final-Sieger und Stadtrivalen, die AFC Vienna Vikings. „Die vorige Saison ist abgehakt, wir wollen jetzt auf sportlichem Weg das Finale am 25. Juli in der Südstadt erreichen“, so Neo-Dragons-Coach Michael Hönig.

Auch für sein Gegenüber, Benjamin Sobotka, ist die Causa Geschichte. „Wir werden unsere Antwort heuer am Platz geben und werden noch stärker zurückkommen“, freut sich der Vikings-Chef auf den Start.

Rückkehr. Bei den Wikingern kehrt Final-Quarterback Russell Minor-Shaw zurück und will sich nun auch offiziell zum Champion küren. Neu in der Liga sind heuer gleich zwei Teams. Mit den Fehervar Enthroners, die sich aus der ELF zurückgezogen haben, kommt ein Top-Team dazu, Aufsteiger Vienna Knights rüstete mit Ex-ELF-Quarterback Chad Jeffries oder Star-Receiver Max Fine mächtig auf. Für Knights-Head-Coach Ivan Zivko sind die Ritter aus Westwien allerdings ein Langzeit-Projekt: „Wir wollen uns langsam an die Spitze herantasten.“