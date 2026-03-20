Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
AFL
© GEPA

Noch 1 Woche

AFL startet nach Titel- Wirbel wieder neu durch

20.03.26, 06:35
Teilen

Liga-Auftakt am 28. März mit ambitionierten Liga-Neulinge.

Nachdem der Austrian Bowl 2025 am Grünen Tisch zugunsten der Danube Dragons entschieden wurde, startet die Austrian Football League heuer neu durch. Zum Auftakt treffen am 28. März die Dragons auf den vermeintlichen Final-Sieger und Stadtrivalen, die AFC Vienna Vikings. „Die vorige Saison ist abgehakt, wir wollen jetzt auf sportlichem Weg das Finale am 25. Juli in der Südstadt erreichen“, so Neo-Dragons-Coach Michael Hönig.

Auch für sein Gegenüber, Benjamin Sobotka, ist die Causa Geschichte. „Wir werden unsere Antwort heuer am Platz geben und werden noch stärker zurückkommen“, freut sich der Vikings-Chef auf den Start. 

Lesen Sie auch

Rückkehr. Bei den Wikingern kehrt Final-Quarterback Russell Minor-Shaw zurück und will sich nun auch offiziell zum Champion küren. Neu in der Liga sind heuer gleich zwei Teams. Mit den Fehervar Enthroners, die sich aus der ELF zurückgezogen haben, kommt ein Top-Team dazu, Aufsteiger Vienna Knights rüstete mit Ex-ELF-Quarterback Chad Jeffries oder Star-Receiver Max Fine mächtig auf. Für Knights-Head-Coach Ivan Zivko sind die Ritter aus Westwien allerdings ein Langzeit-Projekt: „Wir wollen uns langsam an die Spitze herantasten.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen