Football-Krach: Doch nur eine Liga in Europa?

Weniger als zwei Monate vor dem Start warten viele Football-Fans in Europa weiterhin darauf, Klarheit zu haben, wer nächstes Jahr in welcher Liga spielen wird.

Football-Fans in Europa hoffen nach wie vor, dass ihr Team nächstes Jahr auf Top-Niveau spielen wird. Während zwischen der ELF rund um den umstrittenen Gründer Zeljko Karajica und der EFA (mit den SWARCO Raiders) hinter den Kulissen das Gericht den Fall prüft, bereitet sich die neue AFLE (mit den Vienna Vikings) in Ruhe auf die Premiere vor.

Für alle Verantwortlichen ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, doch vor allem der überraschende Rückzug der Madrid Bravos aus der EFA sorgte für Chaos innerhalb der sechs verbleibenden Teams, von denen auch vier Franchises noch einen laufenden Vertrag mit der ELF haben sollen. Die Lager in Europa sind seit Wochen gespalten. Während die EFA-Teams mit finanzstarken Teams im Hintergrund überzeugt sind, dass die durchgeführten Kündigungen des Vertrags mit der ELF rechtens sind, widerspricht Karajica.

Ein Schock-Signal für viele war etwa auch der Wechsel von Ravens-Quarterback Chad Jeffries in die AFL zu Aufsteiger Vienna Knights. Der US-Spielmacher meint allerdings, dass es rein private Gründe hat. Seine Frau und Kinder leben in Wien. „Die Spieler in München bereiten sich intensiv auf die neue Liga vor und sind überzeugt, dass man nächstes Jahr einen regulären Ablauf haben wird.“

"Nur eine Liga"

Doch es gibt auch andere Stimmen. „Ich glaube, es wird nächstes Jahr nur eine Liga geben“, meinte ein Insider, der mit der Situation vertraut ist, gegenüber oe24. Während der AFLE-Spielplan steht und man dort auf die Premiere der neuen Teams aus London und Florenz gespannt ist, müssen Anhänger der Raiders, Frankfurt Galaxy, Munich Ravens, Nordic Storm, Prague Lions und Paris Musketeers weiterhin auf die genaueren Planungen warten.

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Abgesehen vom ersten Spieltag wurde noch nicht bekannt gegeben, wann die Spiele der neuen Sechser-Liga stattfinden sollen. Dem gegenüber steht die AFLE, die zukünftig auch als „The League: Europe“ sich einen Namen machen möchte, um Welten professioneller da. Vom Hauptstadt-Duell zwischen den Vienna Vikings und Berlin Thunder am 23. Mai bis zum 14. Spieltag am 22. August wurden bereits alle Spieltage kommuniziert.

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Die nächsten Wochen sollten zeigen, wer tatsächlich an den Start gehen wird, die Nerven der europäischen Fan-Gemeinde sind allerdings weiterhin angespannt.