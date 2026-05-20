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Lamine Yamal
© Getty

Nach Verletzung

WM-Schock um Spanien-Star Lamine Yamal (18)

Von
20.05.26, 12:01
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Große Sorge bei Spanische Fußballnationalmannschaft: Offensivstar Lamine Yamal droht den Start der Weltmeisterschaft zu verpassen. 

Wie „The Athletic“ berichtet, wird der 18-Jährige das Auftaktspiel gegen Kap Verde am 15. Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen. Auch ein Einsatz im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am 21. Juni gilt derzeit als fraglich.

Grund dafür ist weiterhin eine hartnäckige Oberschenkelverletzung, die sich der Flügelspieler im vergangenen Monat beim Elfmeterschuss im Liga-Spiel des FC Barcelona gegen Celta Vigo zugezogen hatte. Seitdem arbeitet der Klub offenbar an einem besonders vorsichtigen Reha-Plan, um kein Risiko bei seinem Ausnahmetalent einzugehen.

Lamine Yamal
© Getty

Große Verletzungssorgen

Mitglieder des medizinischen Teams der Nationalmannschaft reisen regelmäßig nach Barcelona, um den Heilungsverlauf Yamals genau zu überwachen. Das große Ziel bleibt eine Rückkehr noch während der Gruppenphase. Spaniens letztes Gruppenspiel gegen Uruguay findet am 26. Juni statt. Auch die Testspiele gegen Irak und Peru vor dem Turnier dürfte Yamal voraussichtlich verpassen.

Für Spanien wäre ein längerer Ausfall ein herber Rückschlag. Der 18-Jährige spielte eine überragende Saison und kam in 45 Pflichtspielen auf starke 24 Tore und 16 Vorlagen. Spätestens seit der EM 2024 gilt Yamal als einer der wichtigsten Offensivspieler der Spanier und als eines der größten Talente im Weltfußball.

Kurz vor Turnierbeginn wächst damit die Nervosität beim Europameister. Nach Verletzungssorgen um Nico Williams und Fermín López könnte Spanien nun ausgerechnet zum WM-Start auch noch auf seinen größten Offensivstar verzichten müssen.

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