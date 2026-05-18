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Erdbeben
© Getty

Stärke 5,2

Erdbeben fordert mindestens zwei Tote

18.05.26, 07:26
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Bei einem Erdbeben der Stärke 5,2 in Südchina sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens zwei Menschen gestorben.  

Es ereignete sich am Montag um 00.21 Uhr Ortszeit (Sonntag, 18.21 Uhr MESZ) in der Stadt Liuzhou in der Region Guangxi, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Am Morgen wurde demnach noch ein Mensch vermisst.

Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete, bei den Todesopfern handle es sich um ein Ehepaar, einen 63-jährigen Mann und eine 53-jährige Frau. Die Suche nach der vermissten Person dauerte demnach an.

Nach Angaben der Behörden stürzten 13 Gebäude ein. Mehr als 7.000 Menschen wurden demnach aus dem betroffenen Gebiet in Sicherheit gebracht. Von CCTV veröffentlichte Aufnahmen zeigten Menschen, die aus Hochhäusern flohen, sowie Trümmerhaufen neben zerstörten Häusern. Rettungskräfte und Spürhunde suchten in den Trümmern nach Überlebenden.

Erdbeben sind in China relativ häufig. Im Jänner vergangenen Jahres waren bei einem schweren Beben in der abgelegenen Region Tibet mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen.

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