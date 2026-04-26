Erdbeben erschüttert die Ostschweiz

Das Beben der Stärke 3,9 wurde auch in Vorarlberg verspürt. Im Epizentralgebiet sind leichte Schäden möglich.

Sargans. Die Ostschweiz ist in der Nacht auf Sonntag von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 3,9 befand sich etwa sechs Kilometer nordwestlich von Sargans (Kanton St. Gallen), teilte der Österreichische Erdbebendienst von Geosphere Austria in einer Aussendung mit. Im Epizentralgebiet könnte es zu leichten Schäden gekommen sein, hieß es.

Auch in Vorarlberg wurde das Beben um 04.24 Uhr verspürt. Erste Meldungen gab es aus dem Walgau und Dornbirn.