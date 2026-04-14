96 Gräber geknackt – Polizei jagt Goldzahn-Räuber

Betroffen waren bisher insgesamt 96 Grabstellen. Die Polizei ersuchte am Dienstag erneut um Hinweise.

Berndorf. In Niederösterreich sind erneut Grabstellen geöffnet worden. In Berndorf (Bezirk Baden) wurden elf Grüfte und drei Erdgräber beschädigt, im Zeitraum von 6. bis 9. April wurden offenbar nachts Steinplatten mit einem Brecheisen oder einem ähnlichen Gegenstand angehoben. Derartige Vorfälle gab es zuletzt in mehreren Bezirken. Betroffen waren bisher insgesamt 96 Grabstellen, hieß es von der Exekutive auf Anfrage. Die Polizei ersuchte am Dienstag erneut um Hinweise.

Die Kriminellen sind bisher in den Bezirken Tulln, Mistelbach, Krems, Korneuburg, Bruck an der Leitha und Baden ans Werk gegangen. Da bei einigen Leichen Zähne fehlen oder Teile des Kiefers herausgebrochen waren, dürften Goldzähne gestohlen worden sein. Ermittelt wird wegen Störung der Totenruhe.

Gebeten wurde um Hinweise an jede Polizeidienststelle oder an das Landeskriminalamt (Tel.: 059 133 30-3333). Gesucht werden einer Aussendung zufolge Zeugen, die im Bereich von Friedhöfen in Niederösterreich - insbesondere in Berndorf von 6. bis 9. April - verdächtige Wahrnehmungen wie ortsunübliche Fahrzeuge oder Personen, die Gräber ausspionieren, gemacht haben. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, künftig verdächtige Umstände vor oder auf Friedhöfen umgehend der Polizei unter dem Notruf 133 zu melden.