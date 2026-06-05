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PBZ Pottendorf

Fröhliches Maibaumumschneiden

Wahre Teamarbeit.
© Maria Hoffmann
Bei strahlendem Sonnenschein wurde im Pflege- und Betreuungszentrum Pottendorf ganz traditionell der Maibaum umgeschnitten – ein Fest voller Freude, Gemeinschaft und Herzlichkeit.
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Mit schwungvollen Liedern sorgte das Stefan Hösl-Duo mit Ziehharmonika und Gitarre für echte Feststimmung. Es wurde mitgesungen, geschunkelt und begeistert applaudiert. Auch kulinarisch wurden die Gäste bestens verwöhnt: Das Küchenteam bereitete Grillwürstel und Pommes zu, die großen Anklang fanden.

Echte Teamarbeit

Ein besonderer Höhepunkt war natürlich das Umschneiden des Maibaums. Eva Grabbe, MBA (Pflegedirektorin), Patricia Iorga, BA MA (Bereichsleitung Wirtschaft und Support, kaufmännische Direktorin-Stellvertreterin) sowie Gerhard Heinschink (Haustechniker) meisterten diese Aufgabe mit viel Geschick und guter Zusammenarbeit – eine Teamarbeit mit Vorbildwirkung.

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Das Maibaumumschneiden-Fest zeigte einmal mehr, wie wertvoll gemeinschaftliche Stunden und schöne Begegnungen für die Bewohnerinnen und Bewohner sind. Die vielen glücklichen Gesichter und die angenehme Atmosphäre machten diesen Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten.

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