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Vorhang auf!

Ghost"-Premiere: Felsenbühne Staatz startet furios

Vier Personen posieren lächelnd vor einer Freiluftbühne mit Kulissen und Felsen im Hintergrund.
© NLK Pfeiffer
Mit der umjubelten Premiere von „Ghost – Nachricht von Sam" ist die Felsenbühne Staatz Samstag Abend in ihre neue Musicalsaison gestartet.
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete die Naturbühne als kulturelles Aushängeschild Niederösterreichs, das seit über 25 Jahren mit hochkarätigen Produktionen in einzigartiger Kulisse begeistere.

„Kein Luxus, sondern Lebensqualität"

„Kultur ist für uns kein Luxus, sondern ein wesentlicher Teil unserer Lebensqualität", betonte Mikl-Leitner. Sie bringe Menschen zusammen, stärke den Zusammenhalt und schaffe Identität. Mit dem weltbekannten Hollywood-Klassiker werde heuer ein echtes Kino-Highlight eindrucksvoll auf die Bühne gebracht.

Dank an alle Beteiligten

Besondere Anerkennung galt Intendant Werner Auer sowie dem gesamten Ensemble, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen, den zahlreichen Ehrenamtlichen und der Marktgemeinde Staatz. Mikl-Leitner wünschte allen Mitwirkenden eine erfolgreiche Saison und dem Publikum viele unvergessliche Musicalabende.

Fazit: Mit „Ghost" startet die Felsenbühne Staatz in eine weitere vielversprechende Saison – Kultur-Genuss unter freiem Himmel garantiert.

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