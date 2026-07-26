"Geben jetzt Gas"
Schulterschluss in Retz: Rückenwind für Notarzt-Standort
Im Austausch wurde eines unmissverständlich klar: Der Notarzt in Retz ist unverzichtbar. Hergovich anerkannte die notmedizinische, infrastrukturelle und regionale Bedeutung des Standortes vollumfänglich und sagte volle Unterstützung bei der Sicherung des Systems zu.
Einigkeit über Parteigrenzen hinweg
Beide Seiten waren sich einig: Der Standort muss bleiben – für die Sicherheit der Menschen im gesamten Retzer Land und weit darüber hinaus. Dieses gemeinsame Einverständnis stärkt nun die Position der Region und unterstreicht, dass medizinische Versorgung am Land oberste Priorität genießt.
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Bürgerinitiative: „Wir geben jetzt Gas"
Die Initiative „Wir für Retz" lässt trotzdem nicht locker und sucht weiter aktiv nach Verbündeten. „Wir geben jetzt Gas", so „Wir für Retz"-Gemeinderat Rudolf Preyer kämpferisch. "#NotarztRetzMussBleiben" suche aktiv Verbündete, weil es "kein parteipolitisches Thema" sei, So Preyer. Es gehe schließlich "nicht um Parteipolitik, sondern um die Menschen und den Ernstfall", erklärte Preyer gegenüber der NÖN.
Zwischen-Fazit: Ein positives Gespräch mit dem Landesrat Hergovich gibt der Bürgerinitiative "#NotarztRetzMussBleiben" zwar Rückenwind – doch die Retzer Initiative bleibt wachsam und kämpft weiter für "ihren Notarztstandort". Oe24 wird sich um ein Statement von Landesrat Anton Kasser (ÖVP) bemühen. In der Debatte um Notarztstandorte in Niederösterreich bleibt es also spannend ...
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