"Kuppel-Cup": FF Hochstraß räumt gewaltig ab

Saugschläuche eindrehen, Kupplungsschlüssel fixieren, keinen Fehler machen – beim „Kuppel-Cup Florian des Mostviertels" zählte nur pure Präzision! 40 Gruppen aus dem Bezirk Amstetten und darüber hinaus lieferten sich vor zahlreichen Zuschauern spannende Duelle. Im Rahmen ihres dreitägigen Festes lud die Feuerwehr Krenstetten (Gemeinde Aschbach) am 25. Juli zum packenden Parallelbewerb.

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Diese Ligaform der Feuerwehrwettkämpfe ist in dieser Form niederösterreichweit einzigartig. Im Rahmen ihres dreitägigen Festes lud die Feuerwehr Krenstetten (Gemeinde Aschbach) am 25. Juli zum packenden Parallelbewerb.

Perfekte Organisation beim "Florian des Mostviertels"

Für den reibungslosen Ablauf sorgte Ehrenkommandant und „Mr. Bezirkscup" Gottfried Bühringer. „Dahinter steht ein enorm starkes, motiviertes Team", betonte Kommandant Reinhard Irxenmayer stolz. Im dramatischen Finale sicherte sich die FF Hochstraß (Gemeinde St. Peter/Au) den Turniersieg vor der FF Pinnersdorf. Platz drei ging an St. Georgen/Klaus vor Seitenstetten Markt.

Vollgas! Volle Kraft! © Wolfgang Zarl

Institution seit 2000

Was im Jahr 2000 begann, ist heute aus dem Feuerwehr-Kalender nicht mehr wegzudenken. Das Erfolgsrezept trägt einen Namen: Gottfried Bühringer. Bei der Siegerehrung im vollbesetzten Festzelt fand Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber klare Worte der Anerkennung und würdigte das Event als „hochspannende Sache", die den enormen Zusammenhalt der Feuerwehren widerspiegle.

Spitzensport und Kameradschaft

Bühringer selbst, der gewohnt leidenschaftlich moderierte und die Gruppen ganzjährig trainiert, sieht im Cup ein „Aushängeschild für Spitzensport und gelebte Kameradschaft". Auch Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger betonte: Solche Vergleiche seien das perfekte Bindeglied, um vor allem junge Gruppen eng zusammenzuschweißen.

Prominenz vor Ort

Neben dem Bezirksfeuerwehrkommando, Krenstettens Kommandant Reinhard Irxenmayer und Gottfried Bühringer übergaben Dechant P. Georg Haumer, Landtagsabgeordneter Mario Wührer, Bürgermeister Martin Schlöglhofer, David Strahofer, Abschnittsfeuerwehrkommandant Norbert Pürmayr samt Stellvertreter sowie Markus Brandstetter die begehrten Trophäen. Auch Nationalrat Andreas Hanger feuerte kräftig mit: „Bei den Bewerben in Krenstetten geht immer die Post ab!"

St. Peter räumt ab

Nach dem „Florian des Mostviertels" wurden auch die Bezirks-Cup-Trophäen überreicht – in den Kategorien Elite-Cup, Newcomer-Cup, U180-Cup und Oldie-but-Goldie-Cup. Bemerkenswert: In den wichtigsten Kategorien hatten Feuerwehren aus dem Abschnitt St. Peter klar die Nase vorn, worüber sich Abschnittskommandant Pürmayr besonders freute.

Die Ergebnisse im Überblick

„Florian des Mostviertels":

Hochstraß 1 Pinnersdorf 1 St. Georgen/Klaus Seitenstetten-Markt

BezirksCup – EliteCup:

Krenstetten 2 Ertl Hochstraß 1 Pinnersdorf 1 Aukental 1

Oldie-but-GoldieCup:

Krenstetten 3 Vestenthal Edla-Boxhofen

LadiesCup:

Viehdorf

NewcomerCup:

Niederhausleiten-Höfing 1 Krenstetten 1 Zeillern 1

U180-Cup:

Pinnersdorf 2 St. Peter/Au 1 Wolfsbach 1

Fazit: Präzision, Kameradschaft und jede Menge Prominenz – der „Kuppel-Cup" in Krenstetten bewies einmal mehr, warum er aus dem Mostviertler Feuerwehr-Kalender nicht wegzudenken ist.