Rat bei Pflegefragen: NÖ Hotline hilft tausenden Familien

Über 7.800 Menschen haben sich im ersten Halbjahr 2026 mit ihren Fragen an die NÖ Pflegehotline gewandt – ein deutliches Zeichen, wie wichtig diese Anlaufstelle für viele Familien im Land ist.

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Seit 2006 begleitet das Land Niederösterreich pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sowie ihre Angehörigen mit diesem Service.

Über 240.000 Anfragen seit 2006

„Das ist eine starke Inanspruchnahme und bestätigt uns in der Notwendigkeit einer kompetenten Anlaufstelle zu Fragen und Anliegen rund um das Thema Pflege und Betreuung", freut sich Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Insgesamt hat das Team der Hotline seit ihrem Bestehen bereits über 240.000 Anfragen beantwortet – eine beeindruckende Bilanz.

Dabei wird geholfen

Die meisten Fragen drehen sich um Langzeitpflege, Kurzzeitpflege, Übergangspflege, begleitetes Wohnen, 24-Stunden-Betreuung sowie den Urlaubszuschuss. Betroffene und Angehörige können sich telefonisch oder per E-Mail melden – auf Wunsch ist auch ein persönliches Beratungsgespräch in St. Pölten möglich.

Kompetent und persönlich

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Pflegehotline beraten sehr professionell und geben kompetent Auskünfte zu den Themen Pflege und Betreuung", betont Teschl-Hofmeister.

Fazit: Mit über 7.800 Anfragen allein im ersten Halbjahr zeigt sich: Die NÖ Pflegehotline ist für viele Familien eine verlässliche und geschätzte Anlaufstelle in oft schwierigen Lebenssituationen.

Erreichbar: Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, unter 02742 / 9005 - 9095 oder per Mail an post.pflegehotline@noel.gv.at