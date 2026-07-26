Favoriten: »Streitschlichter« in Fuß gestochen

Ein 26-jähriger Syrer wurde Samstagnachmittag ums Eck beim Reumannplatz bei einem Streit mit einem Messer verletzt. Der Täter - oe24-Infos zufolge ein Pakistani - ist auf der Flucht.

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Wien. Alarmiert wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten in die Buchengasse gerufen, da es dort - mitten in der Waffenverbotszone - zu einem Messer-Streit zwischen mehreren Männern gekommen sein soll. Laut Anrufern soll Blut geflossen sein. Einer der Beteiligten war also verletzt worden. - mitten in der Waffenverbotszone

Als die Beamten eintrafen, konnten sie mehrere Passanten und einen 26-jährigen Syrer antreffen, wobei Letzterer tatsächlich eine stark blutende Wunde am Bein hatte. Laut Zeugenaussagen war es kurz nach 13.00 Uhr zwischen zwei Männern auf der Straße zu einer Rangelei gekommen, der 26-Jährige wollte den Streit schlichten. Dabei soll einer der Männer ein Messer gezogen und auf den Syrer eingestochen haben.

Danach flüchtete der Tatverdächtige. Umgehend wurde eine Fahndung eingeleitet, die jedoch negativ verlief. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass einige anwesende Zeugen den Tatverdächtigen flüchtig kennen. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange. Der 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.