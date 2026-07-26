16-Jähriger klaut bei willhaben-Testfahrt Auto

Wer um zwei Uhr in der Früh Interessenten zur Probefahrt einlädt, sollte vorsichtshalber besser ausgeschlafen sein - sonst ist der Mercedes weg.

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Wien. Und so wurde der missglückte willhaben-Deal zur Angelegenheit für die Polizei: Ein Mann verständigte den Polizeinotruf, nachdem er sich mit einem ihm Unbekannten für eine Probefahrt für sein Fahrzeug verabredet hatte und der vermeintliche Kauf durch einen jungen Mann, der sich als 19-Jähriger ausgab, völlig in die Hose ging.

Denn nach einer kurzen gemeinsamen Fahrt mit dem Mercedes-E-Klasse-Pkw war der 31-jährige Fahrzeugbesitzer auf einen blöden, aber offenbar wirksamen Trick des Interessenten hereingefallen, der ihn auf der Online-Verkaufsplattform willhaben angeschrieben hatte. Der Bursche meckerte plötzlich, dass er sich mit dem elektronischen Parksystem nicht auskennt und ob der Benz-Besitzer nicht kurz aussteigen und ihn in eine Parklücke einweisen könnte.

Kaum war der Autobesitzer ausgestiegen, gab der Kaufinteressent Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Im Zuge einer Fahndung konnte der Tatverdächtige durch die Beamten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf auf der Prager Straße angehalten werden. Demnach ist der 19-Jährige in Wahrheit erst 16 - der Rumäne, der naturgemäß noch über keine gültige Lenkberechtigung verfügen kann, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Die E-Klasse konnte dem Besitzer unbeschädigt zurückgegeben werden.