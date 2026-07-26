Ein Knall - dann stand Wohnmobil in Flammen

Der deutsche Lenker und seine beiden Kinder konnten sich zum Glück unverletzt retten. Das Reisegefährt indes brannte völlig nieder.

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Sbg. Aufsehen erregender Einsatz für die Feuerwehr Zederhaus mit ebenso spektakulären Bildernn: Auf der Tauernautobahn A10 ging in Fahrtrichtung Salzburg ein Wohnmobil in Flammen auf. Der 39-jährige Lenker aus Deutschland hatte, wie er später angab, während der Fahrt plötzlich einen lauten Knall gehört, kurz darauf begann das Fahrzeug aus dem Motorraum zu rauchen, dann war auch schon das Feuer, das von dort aus um sich griff, zu sehen. Dem geschockten Fahrer gelang es, den Campingbus am rechten Fahrbahnrand anzuhalten und sich und seine beiden Kinder in letzter Sekunde in Sicherheit zu bringen. Unmittelbar darauf stand das Wohnmobil in Vollbrand.

Mächtige Rauchentwicklung im Bereich Zederhaus - A10 musste gesprerrt werden. © FF Zederhaus

Das blieb vom Campingbus übrig. Keine Frage - Totalschaden. © FF Zederhaus

Andere Verkehrsteilnehmer wandten sich umgehend an den Notruf und verständigten die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus konnte den Brand rasch löschen, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die Tauernautobahn zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, danach war bis zum Ende der Aufräumarbeiten nur einspuriger Verkehr möglich. Es kam zu umfangreichen Stauungen sowie zu einer Blockabfertigung vor dem Katschbergtunnel in Fahrtrichtung Salzburg.