Feuerwehr-Weltmeister kommt aus Österreich

Die FF Bad Mühllacken ist Feuerwehr-Weltmeister 2026. Die Gruppe aus der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) holte am Samstag in Eisenstadt den Titel.

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Bronze ging an die Vorarlberger Gruppe aus Düns (Bezirk Feldkirch). Bei den Frauen sicherte sich die FF Julbach aus dem Mühlviertler Bezirk Rohrbach den zweiten Platz, berichtete das Landesfeuerwehrkommando Burgenland.

Bad Mühllacken gewann mit einer Zeit von 29:97 Sekunden beim Löschangriff und von 50:87 Sekunden beim Staffellauf. Für die drittplatzierten Dünser lauteten die Werte 28:99 bzw. 53:25 Sekunden.

Weltrekord für Niederösterreicher

Zu feiern gab es in Eisenstadt auch einen Weltrekord. Die FF Johannesberg aus der Marktgemeinde Asperhofen (Bezirk St. Pölten) bewältigte den Löschangriff in 28:07 Sekunden. Die Niederösterreicher hätten "extreme Nervenstärke, Geschwindigkeit und Perfektion" bewiesen, attestierte das Landesfeuerwehrkommando Burgenland.

Bei der WM in Eisenstadt waren etwa 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 17 Nationen am Start. Die Leichtathletik-Arena in der Landeshauptstadt war laut Aussendung mit 3.000 Fans und Schlachtenbummlern bis auf den letzten Platz gefüllt.

Franz Kropf, Landesfeuerwehrkommandant des Burgenlandes, zeigte sich "sehr stolz, dass wir diese Feuerwehr-WM nach Eisenstadt holen und so erfolgreich abwickeln konnten." Feuerwehrpräsident Robert Mayer gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass mit Bad Mühllacken erneut Österreich Weltmeister geworden ist. Burgenlands Feuerwehrreferent und Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) blickte auf "spannende Wettkampftage mit beeindruckenden Höchstleistungen" zurück. Die 18. Titelkämpfe gingen am Sonntagvormittag mit der Siegerehrung zu Ende.