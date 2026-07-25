Motorradfahrer (41) stirbt nach Frontal-Crash

Ein 41-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall in Klaus verstorben. Der Mann war auf der B138 unterwegs gewesen.

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Ein 41-jähriger Oberösterreicher ist am Samstagvormittag bei einem Motorradunfall in Klaus im Bezirk Kirchdorf ums Leben gekommen. Der Mann war auf der B138 unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu Sturz kam und gegen einen entgegenkommenden Pkw prallte. Die 83-jährige Lenkerin aus Linz wollte noch ausweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der 41-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Sohn sieht Unfall direkt mit

Hinter dem Mann fuhr sein 20-jähriger Sohn - ebenfalls auf einem Motorrad. Er hat den Unfall mitangesehen. Er wurde von der Krisenintervention des Roten Kreuzes betreut. Die 83-jährige Linzerin blieb unverletzt, teilte die Polizei mit.

Großer Einsatz der Rettungskräfte

Im Einsatz standen insgesamt fünf Polizeistreifen, der Notarzthubschrauber, das Rote Kreuz, die Feuerwehr sowie das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes. Die B138 war für eine Dauer von rund zweieinhalb Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.