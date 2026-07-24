Verlor Bewusstsein
Mann starb nach medizinischem Notfall in Vorarlberger Achraintunnel
Seiner Begleiterin auf dem Beifahrersitz gelang es, das Lenkrad zu übernehmen und das Fahrzeug kontrolliert anzuhalten, informierte die Polizei. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.
Auch interessant
Der Wagen war kurz nach 12.00 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Richtung Dornbirn unterwegs. Im Zuge des Bremsmanövers touchierte er mit dem rechten vorderen Radkasten die Randsteinkante und wurde erheblich beschädigt. Der einröhrige Achraintunnel war für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden