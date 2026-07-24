Mann starb nach medizinischem Notfall in Vorarlberger Achraintunnel

Ein 74-jähriger Autolenker aus Deutschland hat am Freitag im Vorarlberger Achraintunnel das Bewusstsein verloren und ist verstorben.

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Seiner Begleiterin auf dem Beifahrersitz gelang es, das Lenkrad zu übernehmen und das Fahrzeug kontrolliert anzuhalten, informierte die Polizei. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Der Wagen war kurz nach 12.00 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Richtung Dornbirn unterwegs. Im Zuge des Bremsmanövers touchierte er mit dem rechten vorderen Radkasten die Randsteinkante und wurde erheblich beschädigt. Der einröhrige Achraintunnel war für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt.