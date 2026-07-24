Hitze-Hammer: HIER kommen 49 (!) Grad

Die Hitze kehrt zurück: Anfang August dürfte Österreich die nächste Hitzewelle treffen. Zwar gelten die im Netz kursierenden 43 Grad als unwahrscheinlich, doch Meteorologen erwarten dennoch außergewöhnlich hohe Temperaturen.

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Pünktlich zu den Hundstagen mehren sich die Spekulationen über eine extreme Hitzewelle in Österreich. In verschiedenen Wetterforen und auf Social Media ist sogar von bis zu 43 Grad die Rede. Das würde den bisherigen österreichischen Hitzerekord von 40,5 Grad, gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich), deutlich übertreffen.

Für viele Meteorologen sind solche Extremwerte allerdings mit Vorsicht zu genießen. Der Grund: Sie stammen aus einzelnen Wettermodellen und spiegeln nicht die wahrscheinlichste Entwicklung wider.

So heiß wird es nach aktuellem Stand

Meteorologen arbeiten mit zahlreichen Rechenmodellen, deren Zuverlässigkeit mit zunehmender Vorhersagedauer abnimmt. Während Prognosen für die nächsten fünf Tage meist sehr genau sind, steigt die Unsicherheit danach deutlich.

Dennoch zeichnen die Modelle für den Monatswechsel ein klares Bild: Österreich steuert auf eine neue Hitzewelle zu. Nach derzeitigem Stand sind im Flachland 35 bis 39 Grad durchaus realistisch. Einzelne Modelle berechnen zwar mehr als 40 Grad, diese gelten derzeit aber als Ausreißer und nicht als wahrscheinlichstes Szenario.

Fest steht jedoch: Sollte die Hitze wie prognostiziert eintreffen, würde sie auf bereits ausgetrocknete Böden und vielerorts niedrige Grundwasserspiegel treffen.

Südeuropa glüht noch stärker

Während Österreich wohl erneut Temperaturen deutlich über der 35-Grad-Marke bevorstehen, kämpfen Teile Südeuropas bereits mit einer regelrechten Extremhitze. Besonders Spanien könnte regional Höchstwerte von bis zu 49 Grad erreichen.

Auch Italien, Griechenland und die Türkei leiden derzeit unter einer massiven Hitzewelle. Gleichzeitig heizt sich das Mittelmeer immer weiter auf. Experten warnen, dass dies in den kommenden Wochen kräftige Unwetter begünstigen könnte. Hinzu kommt die anhaltende Trockenheit, die die Waldbrandgefahr im gesamten Mittelmeerraum weiter verschärft.

Ob Österreich tatsächlich an der 40-Grad-Marke kratzt, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen. Sicher ist aber schon jetzt: Der Sommer legt zum Monatswechsel noch einmal kräftig nach.