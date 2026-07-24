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Es regnet Teddys! Hiiich verteilt gratis Bären in Wiener City

Große Teddybären sitzen auf Balkonen über dem HIIICH-Geschäft in der Wiener Innenstadt.
© tiktok/hiiich.official
Mit Musik, Überraschungen und jeder Menge Spaß dürfte der Teddy-Drop zu einem der angesagtesten Innenstadt-Events des Wochenendes werden.
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Wer am kommenden Samstag in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, sollte sich den großen Teddybären-Regen in der Kärntner Straße 47 nicht entgehen lassen! Das ist geplant: Im neu eröffneten Hiiich Café heizt ab 14 Uhr ein DJ den Gästen mit freshen Beats ein, bevor es ab 16 Uhr ernst wird. Dann nämlich starten die sogenannten "Teddy-Drops", bei denen Hunderte Plüschbären unter die Besucher gebracht werden - die Plüschtiere werden wortwörtlich aus dem Fenster geworfen. Das Ziel: einen der begehrten Teddys ergattern.

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Menschen vor dem Geschäft HIIICH in Wien halten Teddybären, große Teddys sitzen in den Fenstern.
Teddybären bei Hiiich in der Wiener Innenstadt. © tiktok/hiiich.official

Allerdings: Nicht jeder Plüschbär ist gleich. In sowie an einigen Teddys verstecken sich Gutscheine für Freigetränke sowie weitere kleine Überraschungen. Wer schnell reagiert und den richtigen Teddy erwischt, darf sich somit über tolle Gewinne freuen.

Die Veranstalter rechnen mit einem freudigen Nachmittag, bei dem nicht nur Kinderaugen leuchten sollen. Auch Erwachsene sind eingeladen, vorbeizuschauen, gute Musik zu genießen und ihr Glück beim Teddy-Fangen zu versuchen. Der ungewöhnliche Mix aus Unterhaltung, Gewinnchance und Innenstadt-Flair dürfte so oder so für reichlich Aufmerksamkeit sorgen.

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