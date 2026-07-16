Neuer Hype in Wien: Dieses Teddy-Café sorgt für endlose Schlangen

Kaffee trinken, Matcha genießen und dazu einen flauschigen Teddybären? Genau dieses Konzept sorgt derzeit in der Wiener Innenstadt für lange Schlangen und unzählige Social-Media-Posts.

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Wien hat einen neuen Instagram-Hotspot: In der Kärntner Straße 47 hat vor Kurzem das Hiiich Café eröffnet und begeistert nicht nur mit süßen Desserts, sondern vor allem mit einem außergewöhnlichen Konzept. Denn hier dreht sich alles um Teddybären.

Hier gibt's Teddys zum Kaffee

Schon beim Betreten des Cafés wird klar: Im Hiiich sind Teddybären die Stars. Die flauschigen Figuren schmücken das gesamte Lokal und sorgen für eine verspielte Atmosphäre, die vor allem auf TikTok und Instagram bereits für Begeisterung sorgt. Das Besondere: Zu jeder Bestellung gehört ein Teddy einfach dazu. Ob Kaffee, Matcha oder Dessert, die kleinen Plüschbegleiter sind fester Bestandteil des Café-Erlebnisses und machen jedes Getränk zum perfekten Fotomotiv.

Süße Köstlichkeiten und trendige Drinks

Auch kulinarisch setzt das Café auf aktuelle Food-Trends. Neben verschiedenen Kaffeespezialitäten stehen Matcha-Variationen, Smoothies und süße Desserts auf der Speisekarte. Zu den Highlights zählen unter anderem: Himbeer-Tiramisu, Bananenbrot-Tiramisu, verschiedene Sandwiches für den kleinen Hunger, Matcha-Drinks, Kaffeespezialitäten und Smoothies.

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Wer sich nicht von den flauschigen Begleitern trennen möchte, wird ebenfalls fündig. Direkt im Café befindet sich ein kleiner Shop mit verschiedenen Teddy-Souvenirs. Geöffnet ist der Hotspot täglich von 9 bis 21 Uhr.