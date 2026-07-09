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Fine Dining bis Café

Neu in Wien: Diese Restaurants und Cafés eröffnen im Juli 2026

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Von Fine Dining bis Rooftop-Bar: Diese Neueröffnungen in Wien sollten Sie im Juli 2026 nicht verpassen.
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Der Sommer bringt nicht nur neue Eissorten und Schanigärten nach Wien, sondern auch jede Menge spannende Restaurant- und Café-Neueröffnungen. Egal ob Fine Dining, mexikanisches Streetfood, ein neues Lieblingscafé oder Rooftop-Feeling, im Juli ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir zeigen die spannendsten Neueröffnungen des Monats.

M.eins19: Fine Dining mit weiblicher Handschrift

Mit dem M.eins19 in der Seilerstätte eröffnet Spitzen-Patissière Julia Schmid ihre erste eigene Fine-Dining-Adresse und sorgt damit gleichzeitig für frischen Wind in einer Branche, in der Frauen an der Spitze noch immer selten sind. Die 30-Jährige sammelte Erfahrung in einigen der renommiertesten Küchen Europas, darunter im Ikarus im Hangar-7, bei Johanna Maier, Johann Lafer, im Ritz in der Schweiz und im Motto am Fluss. Gemeinsam mit den beiden Köchen Marcus Pamer und Kris Kolaja setzt sie nun auf regionale Zutaten, kreative Kombinationen und faire Preise. Auf der Speisekarte treffen etwa Wanderhuhn auf gebrannten Spitzkohl oder Duroc-Schwein auf Löwenzahn. Gekocht wird in einer offenen Showküche, außerdem lädt das Restaurant regelmäßig Gastköch:innen ein.

Goldener Papagei eröffnet dritten Standort

Der Goldene Papagei wächst weiter. Nach den Standorten in der Praterstraße und im Stuwerviertel eröffnet nun ein drittes Café in der Argentinierstraße. Neu auf der Karte stehen hausgemachte Paparogi - eine Hommage an die polnische Großmutter von Gründer Nathan Spasić. Dazu gibt es wie gewohnt hauseigenen Kaffee, Frühstück sowie künftig einen gemütlichen Schanigarten.

Casa Schuk bringt Mexiko an den Donaukanal

Direkt neben dem beliebten NENI am Wasser eröffnet die Familie Molcho mit Casa Schuk ihren neuesten Gastro-Hotspot. Hier dreht sich alles um mexikanisches Streetfood, Tacos, Palomas und entspannte Beach-Club-Vibes. Das neue Lokal verspricht Urlaubsgefühl mitten in Wien, perfekt für laue Sommerabende am Donaukanal.

Café Bloom

In der Nordbahnstraße startet am 5. Juli das Café Bloom. Das Besondere: Das Generationencafé verbindet einen Spielbereich für Kinder mit ruhigen Zonen für Erwachsene. Während die Kleinen spielen, können Eltern entspannt frühstücken oder später einen Aperitivo genießen. Serviert werden Bagels, belegte Brote, hausgemachte Mehlspeisen, frisch gepresste Säfte sowie Kaffeespezialitäten.

Café Bräunerhof erstrahlt in neuem Glanz

Nach einer umfassenden Renovierung begrüßt auch der traditionsreiche Bräunerhof wieder Gäste. Die historische Einrichtung blieb erhalten, gleichzeitig wurden Technik und Infrastruktur modernisiert. Auf der Karte stehen weiterhin Wiener Klassiker, hausgemachte Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten, ergänzt durch Spezialitäten aus den Häusern der Familien Plachutta und Friese.

Sekki: Pop-up mit asiatischem Twist

Bis Mitte August verwandeln Lucas "Lucky" Shong und Jake Bergholtz das Frühstücksrestaurant im Hotel Leo Grand in ein kreatives Abend-Pop-up. Das Konzept setzt auf Gerichte zum Teilen mit asiatischen Einflüssen. Auf der Karte finden sich unter anderem Tteokbokki als Mac & Cheese, Kaspressknödel im Okonomiyaki-Stil oder Hühnerleber-Crème-brûlée. Dazu gibt es wechselnde Naturweine und eine entspannte Atmosphäre.

Wilma Rooftop bringt Aussicht nach Liesing

Nicht nur die Innenstadt hat schöne Dachterrassen. Mit der neuen Wilma Rooftop Bar im Hotel Stasta bekommt auch der 23. Bezirk einen neuen Treffpunkt mit Aussicht. Frühstück, Soulfood, Cocktails und ein begehbarer Weinschrank machen das Lokal zu einer spannenden Adresse für Genießer:innen. Ein besonderes Highlight sind die handgemachten Topfennudeln mit Beerenröster nach altem Familienrezept.

Ob Fine Dining, mexikanisches Streetfood, Familiencafé oder Rooftop-Bar: Der Juli bringt zahlreiche spannende Neueröffnungen nach Wien. Wer in den kommenden Wochen auf der Suche nach neuen Lieblingslokalen ist, hat jedenfalls jede Menge Auswahl.

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