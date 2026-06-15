Casa Schuk: Mexikanisches Streetfood am Donaukanal

Tacos, Palomas und Sommerstimmung: Das neue Lokal der NENI-Familie Molcho bringt mexikanische Beach-Club-Vibes nach Wien.

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Der Donaukanal ist um einen Sommer-Hotspot reicher: Direkt neben dem bereits beliebten NENI am Wasser hat die Familie Molcho ihr neuestes Lokal eröffnet. Casa Schuk setzt auf mexikanisches Streetfood, erfrischende Drinks und lässige Urlaubsstimmung mitten in der Wiener City.

Mexiko am Donaukanal

Inspiriert ist das neue Konzept von den zahlreichen Reisen der Molcho-Familie durch Mexiko. Die dortige Esskultur, die Atmosphäre und das Lebensgefühl sollen bei Casa Schuk direkt an den Donaukanal gebracht werden. Musik, Sandstrand, Drinks und der Blick aufs Wasser sollen an einen mexikanischen Beach Club erinnern – mitten in der Stadt.

© Casa Schuk

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Tacos. Serviert werden sie unter anderem mit Chipotle Chicken, Shredded Beef, Porkbelly, Catfish oder Sabich. Dazu gibt es kleine Snacks wie Fried Corn Ribs, Ceviche sowie Guacamole mit Chips.

Tacos, Cocktails und Sommer-Vibes

Auch die Drinks passen zum mexikanischen Konzept. Auf der Karte stehen unter anderem Palomas und Margaritas. Ein Highlight ist der Spicy Schuk Paloma mit Patrón Reposado Tequila, Limette, Agave, Jalapeño und Pink Grapefruit.

Mit Tacos, Cocktails und entspanntem Beach-Club-Flair will Casa Schuk zum neuen Sommer-Treffpunkt am Donaukanal werden.

Adresse:

Casa Schuk

Obere Donaustraße 65

1020 Wien