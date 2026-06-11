"Puppenhouse"
Juliabel lässt am Vienna City Beach Club die "Puppen" tanzen
Die Wetterprognose lässt Gutes erhoffen, wenn am Samstag der Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm wieder zum Party-Hotspot wird. Ab Nachmittag soll sich auch wieder die Sonne zeigen und es wird um die 25 Grad haben, was die besten Voraussetzungen für heiße Beats und coole Drinks sind.
Ladies-LineUp
Für Ersteres sorgt vor allem Juliabels "Puppenhouse on the Beach". Im All-Female-Lineup sorgen am Samstag, den 13. Juni, neben der Initiatorin auchVioleca, Mela Leone und Purrdition für beste Stimmung am Dancefloor.
Die weiteren "Puppenhouse"-Termine für diesen Sommer sind am 18. Juli und 22. August.
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