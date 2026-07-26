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Friedhof to go: Zentralfriedhof führt Audioguide ein

Drei Personen zeigen eine Handy-App vor einer Statue am Wiener Zentralfriedhof.
© Friedhöfe Wien
Wer den Wiener Zentralfriedhof erkunden möchte, kann das ab sofort mit neuen Audio-Rundgängen direkt über das Smartphone tun. Mit "Friedhof to go" wird auf digitale Unterstützung gesetzt, um Geschichte, Erinnerung und Wiener Tradition ein Stück weit erlebbarer zu machen.
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Der neue Audioguide "Friedhof to go" soll Besucher am Zentralfriedhof künftig einfacher und gezielter durch die berühmte Begräbnisstätte im 11. Wiener Gemeindebezirk führen. Aktiviert wird das Angebot über QR-Codes. Nach dem Kauf erhalten Nutzer ihren persönlichen Zugang zu verschiedenen Hörtouren und einer digitalen Karte des Geländes, die durch den breit angelegten Friedhof navigiert.

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Die Rundgänge widmen sich unterschiedlichen Themen und dauern je nach Route zwischen 30 und 120 Minuten. Dabei erfahren Besucher Wissenswertes über bekannte Persönlichkeiten, Ehrengräber und historische Denkmäler. Praktisch: Die Inhalte stehen in insgesamt 20 Sprachen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine Chatfunktion, die Fragen rund um den Friedhof beantwortet.

Der Zugang zum Guide kostet 8,40 Euro und ist 24 Stunden lang gültig. Der Wiener Zentralfriedhof zählt mit mehr als 330.000 Grabstellen und rund 1.000 Ehrengräbern zu den bedeutendsten Friedhöfen Europas. Auf einer Fläche von 2,4 Quadratkilometern lockt er jedes Jahr Hunderttausende Besucher an und gilt gemeinhin als originäres Stück Wiener Stadtgeschichte.

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