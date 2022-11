Das bedeuten die Durchsagen der Flugzeugpiloten

Manche Flugzeugdurchsagen der Piloten sind nicht für die Reisenden gedacht, sondern für die Kabinencrew. Dennoch ist es für viele von Interesse, was genau die einzelnen Kommandos bedeuten.

Die Durchsage "cabin crew, prepare for departure“, teilweise auch in der Landessprache der Airline, ist noch eher verständlich. Die Kabinencrew wird darauf hingewiesen, sich jetzt für den Abflug vorzubereiten. Das Personal weiß also, dass sie sich auf der Landebahn befinden und gleich abheben werden. Innerlich können sie so noch einmal alle wichtigen Sicherheitsmaßnahmen durchgehen und damit bestmöglich auf Komplikationen vorbereitet sein.

Rund 20 Minuten vor der Landung heißt es dann oft: "Cabin crew, prepare for landing“, was zugleich auch die "Sterile Cockpit Rule" einleitet, nach der die Piloten während den kritischen Phasen, Landung und Abflug, keine Privatgespräche führen dürfen, sondern nur über die Arbeit - also das sichere Fliegen.

Weitere wichtige Durchsagen

"In the Hold", bedeutet, dass sich das Flugzeug in der Warteschleife befindet und derzeit noch keine Landeerlaubnis hat. Nicht alle Airlines verwenden die selben Durchsagen, beziehungsweise in anderer Form. Die Lufthansa, zum Beispiel, verwendet dieses Kommando nicht. "Flight attendants all-call", ist die Aufforderung zu einer Telefonkonferenz. Im Flugzeug befindet sich kein Besprechungsraum, weshalb die On-Board-Telefone für Besprechungen eingesetzt werden.

Mit der Durchsage "purser to interphone" wird es schon ernster. Das ranghöchste Personalmitglied wird dazu aufgefordert, sich mit dem Cockpit in Verbindung zu sitzen. Aber auch hier gibt es keinen akuten Grund zur Panik. Es kann sich auch um geringfügige Probleme handeln, die trotzdem eine Zwischenlandung erfordern. Im Zweifelsfall kann man sich aber auch bei den Flugbegleitern nach der Bedeutung der Durchsage erkundigen.