Spanien-Luft bringt Rekord-Hitzewelle nach Österreich

In der kommenden Woche wird es wieder heiß.

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Nun ist es offiziell: Am Sonntag kündigte die Geosphere Austria die nächste Hitzewelle an. Ab Mittwoch kann es bis zu 38 Grad heiß werden, wobei man im östlichen Flachland am meisten schwitzen wird. In Wien etwa kann der Thermometer wieder auf Spitzenwerte von über 40 Grad (im Schatten!) klettern. Die sogenannten Hundstage – der Zeitraum zwischen 23. Juli und 23. August – machen ihrem Namen alle Ehre.

Subtropische heiße Luftmassen bringen durch eine südwestliche Strömung die extrem hohen Temperaturen aus den Hitze-Hotspots wie Spanien und Frankreich, wo es – gefühlt – bis zu 51 Grad heiß wurde – zu uns

Stellenweise Gewitter am Montag

Am Montag scheint im Süden und Südosten bis Mittag länger die Sonne. Dann tauchen mehr Wolken auf, die auch einzelne, teils gewittrige Regenschauer bringen. Im übrigen Österreich erfolgt ganztägig ein Wechselspiel aus Wolken und Sonne, dazu gehen einige Regenschauer nieder, die vereinzelt auch gewittrig sein können. Die meisten Regenschauer sind entlang der Alpennordseite zu erwarten. Gegen Abend werden die Schauer allmählich seltener. Der Wind kommt im Süden schwach bis mäßig, sonst mäßig bis lebhaft, im Osten zum Teil stark aus West bis Nordwest. Am Morgen umspannen die Temperaturen zehn bis 22 Grad, am Nachmittag 22 bis 30 Grad.

Am Dienstag überwiegt meist der Sonnenschein, teilweise ist der Himmel sogar wolkenlos. Nur im Osten und Südosten tauchen vom späteren Vormittag bis zum späteren Nachmittag einige Quellwolken auf, es bleibt aber trocken. Danach gewinnt auch dort wieder die Sonne die Oberhand. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus variablen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen acht und 18 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 26 und 32 Grad.

Ab Mittwoch wird es immer heißer

Ab Mittwoch wird es dann so richtig heiß. Die meiste Zeit scheint die Sonne sogar von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Nur über dem westlichen und südwestlichen Bergland werden erste Quellwolken am Vormittag bald immer mächtiger. Mit diesen ist in Vorarlberg, in Tirol und Osttirol sowie auch in Salzburg und in der westlichen Steiermark bis zum Abend mit dem einen oder anderen Regenschauer oder Gewitter zu rechnen. Es weht schwacher bis mäßiger, im Osten mitunter lebhafter Wind aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen erreichen 13 bis 20 Grad, tagsüber klettern sie auf 28 bis 37 Grad.

Subtropische Warmluft aus dem Südwesten Europas bleibt am Donnerstag für Österreich wetterbestimmend. Das meist sonnige und hochsommerlich heiße Wetter setzt sich weiter fort. Lediglich über den Alpengipfeln werden Quellwolken im Tagesverlauf mächtiger. Mit diesen können sich vereinzelt auch lokale gewittrige Regenschauer bilden. Insgesamt bleibt die Schauer- und Gewitterneigung bis zum Abend aber gering. Es weht schwacher bis mäßiger, im östlichen Flachland sowie im Wiener Becken und im Nordburgenland auch lebhafter Wind aus Ost bis Südwest. Von 15 bis 21 Grad in der Früh erwärmt sich die Temperatur im Tagesverlauf auf 29 bis 38 Grad.

Am Freitag sind hoher Luftdruck und eine südwestliche Strömung wetterbestimmend. Mit der Strömung gelangen subtropisch heiße Luftmassen aus dem westlichen Mittelmeerraum nach Österreich. Bis zum Abend scheint die Sonne in den meisten Landesteilen von einem strahlend blauen Himmel. Nur über den Alpengipfeln bilden sich im Tagesverlauf Quellwolken. In Tirol und Vorarlberg können mit diesen bis zum Abend einzelne lokale Wärmegewitter nicht ausgeschlossen werden. Der Wind kommt aus Ost bis Südwest und weht am Alpenostrand sowie generell im Osten mäßig auflebend, in den höheren Lagen auch lebhaft. Schon die Frühtemperaturen liegen bei 14 bis 22 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 30 bis 38 Grad erreicht. Am wärmsten wird es im östlichen Flachland.