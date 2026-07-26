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KULTUR-BIATHLON

Violinistin radelt 1.293 km von Mondsee an die Ostsee

Franziska Strohmayr
© Strohmayr
Strohmayr gibt auf der Strecke sieben Solokonzerte.
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Die österreichische Violinistin Franziska Strohmayr startet am 11. August in Mondsee zu einer Tour, die die Leidenschaften zum Radfahren und zur Musik verbindet. Sie plane eine 1.293 Kilometer lange Fahrradreise von Mondsee bis zur Insel Rügen an der Ostsee und werde dabei sieben Solokonzerte spielen, kündigte die Künstlerin am Sonntag an.

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Alle Etappen legt sie ausschließlich mit dem Rad zurück, das Programm - Werke für Violine solo von Biber, Westhoff, Bach und Telemann - spielt sie auswendig. Nach Mondsee sind Konzertauftritte in Regensburg, Nürnberg, Coburg, Wittenberg, Potsdam und der Pfarrkirche Altenkirchen auf Rügen geplant. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das Format hat die promovierte Musikwissenschaftlerin selbst entwickelt. Seit 2019 führte es sie bereits nach Leipzig, durch das Land Salzburg und nach Rom.

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