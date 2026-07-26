Welt Chronik
TV
E-Paper
Immo
Welt

Zahl steigt

130 verletzte Polizisten nach Ausschreitungen gegen Bahnstrecke

Dichter schwarzer Rauch steigt von brennenden Gebäuden auf einer Baustelle im Tal auf.
© EPA
Nach den schweren Ausschreitungen bei den Protesten gegen die Hochgeschwindigkeitsbahn Turin–Lyon im Susatal ist die Zahl der verletzten Sicherheitskräfte auf rund 130 gestiegen.
OE24 auf Google bevorzugen

Nach Angaben italienischer Medien wurden 68 Carabinieri, 18 Beamte der Finanzpolizei sowie etwa 50 Polizisten verletzt. Die Behörden identifizierten nach den Krawallen rund 450 Personen.

Auch interessant

Mehrere Tote bei gegenseitigen Angriffen Russlands und der Ukraine

Bordeaux droht wegen Feuer-Inferno Evakuierung

Sechzig Polizisten verletzt bei gewaltsamen Protesten

Die Sicherheitskräfte untersuchen derzeit das Ausmaß der Schäden an den Baustellen der künftigen Bahnstrecke im Piemont. Nach ersten Einschätzungen sind die Sachschäden erheblich. Wann die beschädigten Anlagen wieder einsatzbereit sein werden, ist noch unklar. Nach Angaben der Behörden hatten vermummte Demonstranten Baustellen angegriffen sowie Steine, Feuerwerkskörper und Brandsätze auf Einsatzkräfte geworfen.

Staatspräsident Mattarella dankte Einsatzkräften

Die Demonstranten sprachen dagegen von einem "großen Tag des Widerstands". In einer Erklärung hieß es, Demonstranten hätten alle Baustellen im Tal erreicht und die Sicherheitsvorkehrungen überwunden. Zugleich warf die Bewegung der Polizei vor, Teilnehmer nach Ende der Demonstration kontrolliert zu haben.

Die Gewalt hatte parteiübergreifend scharfe Reaktionen ausgelöst. Staatspräsident Sergio Mattarella dankte den Einsatzkräften, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, der Staat werde sich von Gewalt nicht einschüchtern lassen. Vertreter mehrerer Oppositionsparteien verurteilten die Ausschreitungen ebenfalls.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Weltrekord im stehenden Motorradfahren

Bordeaux bereitet wegen Feuer-Inferno Evakuierung vor

Karamellisierte Apfeltarte Tatin_MOBILE

Verkehrschaos zum Urlauberwechsel

Moskau in Angst: Schon über 50 Tote

130 verletzte Polizisten nach Ausschreitungen wegen Bahnstrecke

Mehrere Tote bei gegenseitigen Angriffen Russlands und der Ukraine

Sechzig Polizisten verletzt bei gewaltsamen Protesten

Mendes & Gosling: Steuern sie auf Krise zu?

Mindestens zehn Tote bei Luftangriff auf Kiew